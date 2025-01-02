BOMB 价格 (BOMB)
今天 BOMB (BOMB) 的实时价格为 0.370121 USD。目前其市值为 $ 302.58K USD。BOMB 兑换 USD 的价格为实时更新。
BOMB 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 172.11 USD
- BOMB 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 817.51K USD
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今天内，BOMB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，BOMB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0378121165。
在过去60天内，BOMB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0601255642。
在过去90天内，BOMB 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00844271918449515。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0378121165
|-10.21%
|60天
|$ +0.0601255642
|+16.24%
|90天
|$ +0.00844271918449515
|+2.33%
BOMB 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-0.49%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The world's first self-destructing currency. BOMB is a social experiment and financial case study to measure the feasibility of a deflationary currency. The rules are simple. 1) There were originally 1,000,000 Bomb in existence. 2) Each time a Bomb is transferred, 1% of the transaction is destroyed. 3) There will never be newly minted Bomb. The intention is not to be used as a transactional currency, but rather a consistent and decentralized store of value. Through a system of immutable smart contracts and continuous hyperdeflation, BOMB is the world’s first self-destructing currency.
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|1 BOMB 兑换 AUD
A$0.5921936
|1 BOMB 兑换 GBP
￡0.2960968
|1 BOMB 兑换 EUR
€0.35531616
|1 BOMB 兑换 USD
$0.370121
|1 BOMB 兑换 MYR
RM1.65444087
|1 BOMB 兑换 TRY
₺13.06897251
|1 BOMB 兑换 JPY
¥58.00166191
|1 BOMB 兑换 RUB
₽41.26479029
|1 BOMB 兑换 INR
₹31.73417454
|1 BOMB 兑换 IDR
Rp5,969.69271263
|1 BOMB 兑换 PHP
₱21.44481074
|1 BOMB 兑换 EGP
￡E.18.79104317
|1 BOMB 兑换 BRL
R$2.29845141
|1 BOMB 兑换 CAD
C$0.53297424
|1 BOMB 兑换 BDT
৳44.2294595
|1 BOMB 兑换 NGN
₦572.05531639
|1 BOMB 兑换 UAH
₴15.58579531
|1 BOMB 兑换 VES
Bs18.876171
|1 BOMB 兑换 PKR
Rs103.1527227
|1 BOMB 兑换 KZT
₸194.28761653
|1 BOMB 兑换 THB
฿12.68034546
|1 BOMB 兑换 TWD
NT$12.16957848
|1 BOMB 兑换 CHF
Fr0.3331089
|1 BOMB 兑换 HKD
HK$2.87584017
|1 BOMB 兑换 MAD
.د.م3.74192331