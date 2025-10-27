Boji（BOJI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001018 $ 0.00001018 $ 0.00001018 24H最低价 $ 0.00001032 $ 0.00001032 $ 0.00001032 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001018$ 0.00001018 $ 0.00001018 24H最高价 $ 0.00001032$ 0.00001032 $ 0.00001032 历史最高 $ 0.00022624$ 0.00022624 $ 0.00022624 最低价 $ 0.0000066$ 0.0000066 $ 0.0000066 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.78% 漲跌幅（7D） +3.95% 漲跌幅（7D） +3.95%

Boji（BOJI）当前实时价格为 $0.00001026。过去 24 小时内，BOJI 的交易价格在 $ 0.00001018 至 $ 0.00001032 之间波动，市场活跃度显著。BOJI 的历史最高价为 $ 0.00022624，历史最低价为 $ 0.0000066。

从短期表现来看，BOJI 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.78%，过去 7 天内累计变动为 +3.95%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Boji（BOJI）市场信息

市值 $ 10.25K$ 10.25K $ 10.25K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.25K$ 10.25K $ 10.25K 流通量 999.06M 999.06M 999.06M 总供应量 999,062,954.07607 999,062,954.07607 999,062,954.07607

Boji 的当前市值为 $ 10.25K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BOJI 的流通量为 999.06M，总供应量是 999062954.07607，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.25K。