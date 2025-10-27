Body Scan AI（SCANAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00276659$ 0.00276659 $ 0.00276659 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +1.89% 涨跌幅（1D） -1.01% 漲跌幅（7D） -12.45% 漲跌幅（7D） -12.45%

Body Scan AI（SCANAI）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，SCANAI 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。SCANAI 的历史最高价为 $ 0.00276659，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，SCANAI 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.89%，过去 24 小时内变动为 -1.01%，过去 7 天内累计变动为 -12.45%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Body Scan AI（SCANAI）市场信息

市值 $ 515.24K$ 515.24K $ 515.24K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 515.24K$ 515.24K $ 515.24K 流通量 999.86M 999.86M 999.86M 总供应量 999,862,586.145871 999,862,586.145871 999,862,586.145871

Body Scan AI 的当前市值为 $ 515.24K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SCANAI 的流通量为 999.86M，总供应量是 999862586.145871，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 515.24K。