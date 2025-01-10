Bodrumspor Fan Token 价格 (BDRM)
今天 Bodrumspor Fan Token (BDRM) 的实时价格为 0.00334105 USD。目前其市值为 $ 42.54K USD。BDRM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bodrumspor Fan Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.09K USD
- Bodrumspor Fan Token 当天价格变化为 +12.64%
- 其循环供应量为 12.73M USD
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今天内，Bodrumspor Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00037491。
在过去30天内，Bodrumspor Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004377109。
在过去60天内，Bodrumspor Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007581453。
在过去90天内，Bodrumspor Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00613084937693827。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00037491
|+12.64%
|30天
|$ -0.0004377109
|-13.10%
|60天
|$ -0.0007581453
|-22.69%
|90天
|$ -0.00613084937693827
|-64.72%
Bodrumspor Fan Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.98%
+12.64%
-5.17%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 BDRM 兑换 AUD
A$0.0053790905
|1 BDRM 兑换 GBP
￡0.0027062505
|1 BDRM 兑换 EUR
€0.0032408185
|1 BDRM 兑换 USD
$0.00334105
|1 BDRM 兑换 MYR
RM0.015034725
|1 BDRM 兑换 TRY
₺0.118339991
|1 BDRM 兑换 JPY
¥0.5267165325
|1 BDRM 兑换 RUB
₽0.3387490595
|1 BDRM 兑换 INR
₹0.2870964265
|1 BDRM 兑换 IDR
Rp53.8878956815
|1 BDRM 兑换 PHP
₱0.1952175515
|1 BDRM 兑换 EGP
￡E.0.1688900775
|1 BDRM 兑换 BRL
R$0.020179942
|1 BDRM 兑换 CAD
C$0.004811112
|1 BDRM 兑换 BDT
৳0.407541279
|1 BDRM 兑换 NGN
₦5.171878579
|1 BDRM 兑换 UAH
₴0.1416271095
|1 BDRM 兑换 VES
Bs0.17707565
|1 BDRM 兑换 PKR
Rs0.931685203
|1 BDRM 兑换 KZT
₸1.756590448
|1 BDRM 兑换 THB
฿0.1155669195
|1 BDRM 兑换 TWD
NT$0.1101544185
|1 BDRM 兑换 CHF
Fr0.0030403555
|1 BDRM 兑换 HKD
HK$0.025993369
|1 BDRM 兑换 MAD
.د.م0.033610963