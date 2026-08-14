Bodoggos Strategy 今日价格

Bodoggos Strategy (BDGSTRAT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BDGSTRAT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BDGSTRAT。

Bodoggos Strategy 目前市值在 $ 27,134 排名第 #-，流通供应量为 954.56M BDGSTRAT。过去 24 小时内，BDGSTRAT 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BDGSTRAT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +4.76%。过去一天，总交易量达到 --。

Bodoggos Strategy（BDGSTRAT）市场信息

市值 $ 27.13K$ 27.13K $ 27.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 27.13K$ 27.13K $ 27.13K 流通量 954.56M 954.56M 954.56M 总供应量 954,559,362.9711416 954,559,362.9711416 954,559,362.9711416

Bodoggos Strategy 的当前市值为 $ 27.13K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BDGSTRAT 的流通量为 954.56M，总供应量是 954559362.9711416，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.13K。