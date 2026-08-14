BobIsDead 今日价格

BobIsDead (DEAD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.10%。当前 DEAD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DEAD。

BobIsDead 目前市值在 $ 155,216 排名第 #-，流通供应量为 999.84M DEAD。过去 24 小时内，DEAD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DEAD 在过去一小时内波动了 +0.24%，过去7 天内波动了 -2.73%。过去一天，总交易量达到 $ 103.57。

BobIsDead（DEAD）市场信息

市值 $ 155.22K$ 155.22K $ 155.22K 成交量（24H） $ 103.57$ 103.57 $ 103.57 完全稀释市值 $ 155.22K$ 155.22K $ 155.22K 流通量 999.84M 999.84M 999.84M 总供应量 999,839,977.1367992 999,839,977.1367992 999,839,977.1367992

BobIsDead 的当前市值为 $ 155.22K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 103.57。DEAD 的流通量为 999.84M，总供应量是 999839977.1367992，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 155.22K。