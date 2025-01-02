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Boba Oppa 价格 (BOBAOPPA)

USD

Boba Oppa (BOBAOPPA) 实时价格图表

$0.00198132
$0.00198132$0.00198132
+18.70%(1D)

今天 Boba Oppa (BOBAOPPA) 的价格

今天 Boba Oppa (BOBAOPPA) 的实时价格为 0.00197497 USD。目前其市值为 $ 41.64M USD。BOBAOPPA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Boba Oppa 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 203.92K USD
- Boba Oppa 当天价格变化为 +18.34%
- 其循环供应量为 21.00B USD

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Boba Oppa (BOBAOPPA) 价格表现 USD

今天内，Boba Oppa 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00030602
在过去30天内，Boba Oppa 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000380256
在过去60天内，Boba Oppa 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0049646556
在过去90天内，Boba Oppa 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0013843384227063846

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00030602+18.34%
30天$ +0.0000380256+1.93%
60天$ +0.0049646556+251.38%
90天$ +0.0013843384227063846+234.38%

Boba Oppa (BOBAOPPA) 价格分析

Boba Oppa 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00166896
$ 0.00166896$ 0.00166896

$ 0.00205493
$ 0.00205493$ 0.00205493

$ 0.00328851
$ 0.00328851$ 0.00328851

-1.09%

+18.34%

+28.87%

Boba Oppa (BOBAOPPA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 41.64M
$ 41.64M$ 41.64M

$ 203.92K
$ 203.92K$ 203.92K

21.00B
21.00B 21.00B

什么是Boba Oppa (BOBAOPPA)

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Boba Oppa (BOBAOPPA) 资源

官网

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BOBAOPPA 兑换为当地货币

1 BOBAOPPA 兑换 AUD
A$0.003159952
1 BOBAOPPA 兑换 GBP
0.001579976
1 BOBAOPPA 兑换 EUR
0.0018959712
1 BOBAOPPA 兑换 USD
$0.00197497
1 BOBAOPPA 兑换 MYR
RM0.0088281159
1 BOBAOPPA 兑换 TRY
0.0697361907
1 BOBAOPPA 兑换 JPY
¥0.3097345451
1 BOBAOPPA 兑换 RUB
0.2172269503
1 BOBAOPPA 兑换 INR
0.1693536775
1 BOBAOPPA 兑换 IDR
Rp31.8543503791
1 BOBAOPPA 兑换 PHP
0.1142520145
1 BOBAOPPA 兑换 EGP
￡E.0.1002889766
1 BOBAOPPA 兑换 BRL
R$0.0125213098
1 BOBAOPPA 兑换 CAD
C$0.0028439568
1 BOBAOPPA 兑换 BDT
0.236008915
1 BOBAOPPA 兑换 NGN
3.0572140606
1 BOBAOPPA 兑换 UAH
0.0830672382
1 BOBAOPPA 兑换 VES
Bs0.10072347
1 BOBAOPPA 兑换 PKR
Rs0.5501278935
1 BOBAOPPA 兑换 KZT
1.0367210021
1 BOBAOPPA 兑换 THB
฿0.0676822219
1 BOBAOPPA 兑换 TWD
NT$0.0649172639
1 BOBAOPPA 兑换 CHF
Fr0.001777473
1 BOBAOPPA 兑换 HKD
HK$0.0153455169
1 BOBAOPPA 兑换 MAD
.د.م0.019947197