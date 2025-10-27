BNPL Pay（BNPL）价格信息 (USD)

BNPL Pay（BNPL）当前实时价格为 $0.01932203。过去 24 小时内，BNPL 的交易价格在 $ 0.01887158 至 $ 0.0196107 之间波动，市场活跃度显著。BNPL 的历史最高价为 $ 0.02142149，历史最低价为 $ 0.01887158。

从短期表现来看，BNPL 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.05%，过去 24 小时内变动为 -0.67%，过去 7 天内累计变动为 -3.80%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BNPL Pay（BNPL）市场信息

市值 $ 86.79K$ 86.79K $ 86.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.32M$ 19.32M $ 19.32M 流通量 4.49M 4.49M 4.49M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BNPL Pay 的当前市值为 $ 86.79K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BNPL 的流通量为 4.49M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.32M。