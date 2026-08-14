BNBOFLEGENDS 今日价格

BNBOFLEGENDS (BOL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.07%。当前 BOL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BOL。

BNBOFLEGENDS 目前市值在 $ 137,436 排名第 #-，流通供应量为 912.55M BOL。过去 24 小时内，BOL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00108371，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BOL 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.53%。过去一天，总交易量达到 $ 2.58。

BNBOFLEGENDS（BOL）市场信息

市值 $ 137.44K$ 137.44K $ 137.44K 成交量（24H） $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 完全稀释市值 $ 137.44K$ 137.44K $ 137.44K 流通量 912.55M 912.55M 912.55M 总供应量 912,545,878.4009236 912,545,878.4009236 912,545,878.4009236

BNBOFLEGENDS 的当前市值为 $ 137.44K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.58。BOL 的流通量为 912.55M，总供应量是 912545878.4009236，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 137.44K。