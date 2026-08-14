BNBet 今日价格

BNBet (BNBET) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.47%。当前 BNBET 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BNBET。

BNBet 目前市值在 $ 9,839.21 排名第 #-，流通供应量为 950.00M BNBET。过去 24 小时内，BNBET 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00297601，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BNBET 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +3.13%。过去一天，总交易量达到 --。

BNBet（BNBET）市场信息

市值 $ 9.84K$ 9.84K $ 9.84K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.84K$ 9.84K $ 9.84K 流通量 950.00M 950.00M 950.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BNBet 的当前市值为 $ 9.84K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BNBET 的流通量为 950.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.84K。