BNB Wallstreet Bull 今日价格

BNB Wallstreet Bull (WBULL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.78%。当前 WBULL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WBULL。

BNB Wallstreet Bull 目前市值在 $ 18,165.78 排名第 #-，流通供应量为 1.00B WBULL。过去 24 小时内，WBULL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01251159，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WBULL 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 +0.41%。过去一天，总交易量达到 --。

BNB Wallstreet Bull（WBULL）市场信息

市值 $ 18.17K$ 18.17K $ 18.17K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 18.17K$ 18.17K $ 18.17K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BNB Wallstreet Bull 的当前市值为 $ 18.17K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WBULL 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.17K。