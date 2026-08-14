BNB PEPE 今日价格

BNB PEPE (BNBPEPE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.22%。当前 BNBPEPE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BNBPEPE。

BNB PEPE 目前市值在 $ 31,762 排名第 #-，流通供应量为 100.00M BNBPEPE。过去 24 小时内，BNBPEPE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01438415，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BNBPEPE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3.91%。过去一天，总交易量达到 $ 20.52。

BNB PEPE（BNBPEPE）市场信息

市值 $ 31.76K$ 31.76K $ 31.76K 成交量（24H） $ 20.52$ 20.52 $ 20.52 完全稀释市值 $ 95.29K$ 95.29K $ 95.29K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

BNB PEPE 的当前市值为 $ 31.76K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 20.52。BNBPEPE 的流通量为 100.00M，总供应量是 300000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 95.29K。