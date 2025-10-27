BNB Frog Inu（BNBFROG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 24H最低价 $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 24H最高价 24H最低价 $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 24H最高价 $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 历史最高 $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 最低价 $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 涨跌幅（1H） -0.59% 涨跌幅（1D） -4.76% 漲跌幅（7D） +0.88% 漲跌幅（7D） +0.88%

BNB Frog Inu（BNBFROG）当前实时价格为 $0。过去 24 小时内，BNBFROG 的交易价格在 $ 0.0 至 $ 0.0 之间波动，市场活跃度显著。BNBFROG 的历史最高价为 $ 0.0，历史最低价为 $ 0.0。

从短期表现来看，BNBFROG 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.59%，过去 24 小时内变动为 -4.76%，过去 7 天内累计变动为 +0.88%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BNB Frog Inu（BNBFROG）市场信息

市值 $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M 流通量 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T 总供应量 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24

BNB Frog Inu 的当前市值为 $ 1.16M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BNBFROG 的流通量为 8,519,880,230,176.20T，总供应量是 9.2599401150881e+24，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.26M。