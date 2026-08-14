Bluzelle 今日价格

Bluzelle (BLZ) 今日实时价格为 $ 0.00628934，过去 24 小时内变化了 0.29%。当前 BLZ 兑 USD 的汇率为 $ 0.00628934 每 BLZ。

Bluzelle 目前市值在 $ 2,989,891 排名第 #-，流通供应量为 475.72M BLZ。过去 24 小时内，BLZ 的交易价格在 $ 0.00620332（低点）和 $ 0.00633352（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.783089，而历史最低价为 $ 0.00579292。

短期表现方面，BLZ 在过去一小时内波动了 +0.21%，过去7 天内波动了 -2.71%。过去一天，总交易量达到 $ 80.01K。

Bluzelle（BLZ）市场信息

市值 $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M 成交量（24H） $ 80.01K$ 80.01K $ 80.01K 完全稀释市值 $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M 流通量 475.72M 475.72M 475.72M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Bluzelle 的当前市值为 $ 2.99M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 80.01K。BLZ 的流通量为 475.72M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.14M。