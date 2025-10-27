Blunt（BLUNT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00133089$ 0.00133089 $ 0.00133089 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.17% 涨跌幅（1D） +6.50% 漲跌幅（7D） +11.46% 漲跌幅（7D） +11.46%

Blunt（BLUNT）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BLUNT 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BLUNT 的历史最高价为 $ 0.00133089，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BLUNT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.17%，过去 24 小时内变动为 +6.50%，过去 7 天内累计变动为 +11.46%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Blunt（BLUNT）市场信息

市值 $ 11.05K$ 11.05K $ 11.05K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.05K$ 11.05K $ 11.05K 流通量 993.75M 993.75M 993.75M 总供应量 993,754,980.150596 993,754,980.150596 993,754,980.150596

Blunt 的当前市值为 $ 11.05K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BLUNT 的流通量为 993.75M，总供应量是 993754980.150596，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.05K。