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BlueSparrow 价格 (BLUESPARROW)

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BlueSparrow (BLUESPARROW) 实时价格图表

$0.02504636
$0.02504636$0.02504636
+0.30%(1D)

今天 BlueSparrow (BLUESPARROW) 的价格

今天 BlueSparrow (BLUESPARROW) 的实时价格为 0.02504636 USD。目前其市值为 $ 1.09M USD。BLUESPARROW 兑换 USD 的价格为实时更新。
BlueSparrow 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.10K USD
- BlueSparrow 当天价格变化为 +0.39%
- 其循环供应量为 43.59M USD

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BlueSparrow (BLUESPARROW) 价格表现 USD

今天内，BlueSparrow 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，BlueSparrow 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0055989083
在过去60天内，BlueSparrow 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0017897577
在过去90天内，BlueSparrow 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00341354006350144

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.39%
30天$ -0.0055989083-22.35%
60天$ +0.0017897577+7.15%
90天$ -0.00341354006350144-11.99%

BlueSparrow (BLUESPARROW) 价格分析

BlueSparrow 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02468366
$ 0.02468366$ 0.02468366

$ 0.02517378
$ 0.02517378$ 0.02517378

$ 0.142983
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--

+0.39%

-1.67%

BlueSparrow (BLUESPARROW) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

$ 1.10K
$ 1.10K$ 1.10K

43.59M
43.59M 43.59M

什么是BlueSparrow (BLUESPARROW)

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BlueSparrow (BLUESPARROW) 资源

官网

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BLUESPARROW 兑换为当地货币

1 BLUESPARROW 兑换 AUD
A$0.040074176
1 BLUESPARROW 兑换 GBP
0.020037088
1 BLUESPARROW 兑换 EUR
0.0240445056
1 BLUESPARROW 兑换 USD
$0.02504636
1 BLUESPARROW 兑换 MYR
RM0.1119572292
1 BLUESPARROW 兑换 TRY
0.8843869716
1 BLUESPARROW 兑换 JPY
¥3.9280206388
1 BLUESPARROW 兑换 RUB
2.7548491364
1 BLUESPARROW 兑换 INR
2.14772537
1 BLUESPARROW 兑换 IDR
Rp403.9734918308
1 BLUESPARROW 兑换 PHP
1.448931926
1 BLUESPARROW 兑换 EGP
￡E.1.2718541608
1 BLUESPARROW 兑换 BRL
R$0.1587939224
1 BLUESPARROW 兑换 CAD
C$0.0360667584
1 BLUESPARROW 兑换 BDT
2.99304002
1 BLUESPARROW 兑换 NGN
38.7712643528
1 BLUESPARROW 兑换 UAH
1.0534499016
1 BLUESPARROW 兑换 VES
Bs1.27736436
1 BLUESPARROW 兑换 PKR
Rs6.976663578
1 BLUESPARROW 兑换 KZT
13.1475857548
1 BLUESPARROW 兑换 THB
฿0.8583387572
1 BLUESPARROW 兑换 TWD
NT$0.8232738532
1 BLUESPARROW 兑换 CHF
Fr0.022541724
1 BLUESPARROW 兑换 HKD
HK$0.1946102172
1 BLUESPARROW 兑换 MAD
.د.م0.252968236