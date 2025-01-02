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bloXmove 价格 (BLXM)

USD

bloXmove (BLXM) 实时价格图表

$0.02171445
$0.02171445$0.02171445
-4.90%(1D)

今天 bloXmove (BLXM) 的价格

今天 bloXmove (BLXM) 的实时价格为 0.02173769 USD。目前其市值为 $ 366.23K USD。BLXM 兑换 USD 的价格为实时更新。
bloXmove 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.49K USD
- bloXmove 当天价格变化为 -4.85%
- 其循环供应量为 16.88M USD

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bloXmove (BLXM) 价格表现 USD

今天内，bloXmove 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00110893516490097
在过去30天内，bloXmove 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0069670187
在过去60天内，bloXmove 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0138613119
在过去90天内，bloXmove 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.026106484394097265

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00110893516490097-4.85%
30天$ -0.0069670187-32.05%
60天$ -0.0138613119-63.76%
90天$ -0.026106484394097265-54.56%

bloXmove (BLXM) 价格分析

bloXmove 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0208873
$ 0.0208873$ 0.0208873

$ 0.02363613
$ 0.02363613$ 0.02363613

$ 13.37
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-1.04%

-4.85%

-41.29%

bloXmove (BLXM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 366.23K
$ 366.23K$ 366.23K

$ 1.49K
$ 1.49K$ 1.49K

16.88M
16.88M 16.88M

什么是bloXmove (BLXM)

bloXmove is on a mission to bring decentralized technologies to Power & Mobility. Our Mobility Blockchain Platform operates at the junction of the two sectors to connect electric mobility to the power grid and achieve net-zero carbon-neutral mobility as a service (MaaS)

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bloXmove (BLXM) 资源

官网

大家还在问：关于 bloXmove (BLXM) 的其他问题

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BLXM 兑换为当地货币

1 BLXM 兑换 AUD
A$0.034780304
1 BLXM 兑换 GBP
0.017390152
1 BLXM 兑换 EUR
0.0208681824
1 BLXM 兑换 USD
$0.02173769
1 BLXM 兑换 MYR
RM0.0971674743
1 BLXM 兑换 TRY
0.7675578339
1 BLXM 兑换 JPY
¥3.4091219227
1 BLXM 兑换 RUB
2.3909285231
1 BLXM 兑换 INR
1.8640069175
1 BLXM 兑换 IDR
Rp350.6078541407
1 BLXM 兑换 PHP
1.2575253665
1 BLXM 兑换 EGP
￡E.1.1038398982
1 BLXM 兑换 BRL
R$0.1378169546
1 BLXM 兑换 CAD
C$0.0313022736
1 BLXM 兑换 BDT
2.597653955
1 BLXM 兑换 NGN
33.6495093662
1 BLXM 兑换 UAH
0.9142872414
1 BLXM 兑换 VES
Bs1.10862219
1 BLXM 兑换 PKR
Rs6.0550335495
1 BLXM 兑换 KZT
11.4107656117
1 BLXM 兑换 THB
฿0.7449506363
1 BLXM 兑换 TWD
NT$0.7145178703
1 BLXM 兑换 CHF
Fr0.019563921
1 BLXM 兑换 HKD
HK$0.1689018513
1 BLXM 兑换 MAD
.د.م0.219550669