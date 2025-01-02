bloXmove 价格 (BLXM)
今天 bloXmove (BLXM) 的实时价格为 0.02173769 USD。目前其市值为 $ 366.23K USD。BLXM 兑换 USD 的价格为实时更新。
bloXmove 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.49K USD
- bloXmove 当天价格变化为 -4.85%
- 其循环供应量为 16.88M USD
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今天内，bloXmove 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00110893516490097。
在过去30天内，bloXmove 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0069670187。
在过去60天内，bloXmove 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0138613119。
在过去90天内，bloXmove 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.026106484394097265。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00110893516490097
|-4.85%
|30天
|$ -0.0069670187
|-32.05%
|60天
|$ -0.0138613119
|-63.76%
|90天
|$ -0.026106484394097265
|-54.56%
bloXmove 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.04%
-4.85%
-41.29%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
bloXmove is on a mission to bring decentralized technologies to Power & Mobility. Our Mobility Blockchain Platform operates at the junction of the two sectors to connect electric mobility to the power grid and achieve net-zero carbon-neutral mobility as a service (MaaS)
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|1 BLXM 兑换 AUD
A$0.034780304
|1 BLXM 兑换 GBP
￡0.017390152
|1 BLXM 兑换 EUR
€0.0208681824
|1 BLXM 兑换 USD
$0.02173769
|1 BLXM 兑换 MYR
RM0.0971674743
|1 BLXM 兑换 TRY
₺0.7675578339
|1 BLXM 兑换 JPY
¥3.4091219227
|1 BLXM 兑换 RUB
₽2.3909285231
|1 BLXM 兑换 INR
₹1.8640069175
|1 BLXM 兑换 IDR
Rp350.6078541407
|1 BLXM 兑换 PHP
₱1.2575253665
|1 BLXM 兑换 EGP
￡E.1.1038398982
|1 BLXM 兑换 BRL
R$0.1378169546
|1 BLXM 兑换 CAD
C$0.0313022736
|1 BLXM 兑换 BDT
৳2.597653955
|1 BLXM 兑换 NGN
₦33.6495093662
|1 BLXM 兑换 UAH
₴0.9142872414
|1 BLXM 兑换 VES
Bs1.10862219
|1 BLXM 兑换 PKR
Rs6.0550335495
|1 BLXM 兑换 KZT
₸11.4107656117
|1 BLXM 兑换 THB
฿0.7449506363
|1 BLXM 兑换 TWD
NT$0.7145178703
|1 BLXM 兑换 CHF
Fr0.019563921
|1 BLXM 兑换 HKD
HK$0.1689018513
|1 BLXM 兑换 MAD
.د.م0.219550669