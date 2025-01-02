今天 bloXmove (BLXM) 的价格

今天 bloXmove (BLXM) 的实时价格为 0.02173769 USD。目前其市值为 $ 366.23K USD。BLXM 兑换 USD 的价格为实时更新。

bloXmove 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 1.49K USD

- bloXmove 当天价格变化为 -4.85%

- 其循环供应量为 16.88M USD

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