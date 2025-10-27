blormmy（BLORMMY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00304852$ 0.00304852 $ 0.00304852 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -4.06% 涨跌幅（1D） -29.11% 漲跌幅（7D） -31.53% 漲跌幅（7D） -31.53%

blormmy（BLORMMY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BLORMMY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BLORMMY 的历史最高价为 $ 0.00304852，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BLORMMY 在过去 1 小时内的价格变动为 -4.06%，过去 24 小时内变动为 -29.11%，过去 7 天内累计变动为 -31.53%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

blormmy（BLORMMY）市场信息

市值 $ 449.06K$ 449.06K $ 449.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 449.06K$ 449.06K $ 449.06K 流通量 999.68M 999.68M 999.68M 总供应量 999,675,366.927421 999,675,366.927421 999,675,366.927421

blormmy 的当前市值为 $ 449.06K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BLORMMY 的流通量为 999.68M，总供应量是 999675366.927421，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 449.06K。