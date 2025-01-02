Bloomsperg Terminal 价格 (SPERG)
今天 Bloomsperg Terminal (SPERG) 的实时价格为 0.00658081 USD。目前其市值为 $ 6.57M USD。SPERG 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bloomsperg Terminal 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 254.82K USD
- Bloomsperg Terminal 当天价格变化为 -0.89%
- 其循环供应量为 1.00B USD
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今天内，Bloomsperg Terminal 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Bloomsperg Terminal 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0070318337。
在过去60天内，Bloomsperg Terminal 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Bloomsperg Terminal 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.89%
|30天
|$ +0.0070318337
|+106.85%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Bloomsperg Terminal 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-3.61%
-0.89%
+10.87%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 SPERG 兑换 AUD
A$0.010529296
|1 SPERG 兑换 GBP
￡0.005264648
|1 SPERG 兑换 EUR
€0.0063175776
|1 SPERG 兑换 USD
$0.00658081
|1 SPERG 兑换 MYR
RM0.0294162207
|1 SPERG 兑换 TRY
₺0.2323684011
|1 SPERG 兑换 JPY
¥1.0320684323
|1 SPERG 兑换 RUB
₽0.7238232919
|1 SPERG 兑换 INR
₹0.5643044575
|1 SPERG 兑换 IDR
Rp106.1420819143
|1 SPERG 兑换 PHP
₱0.3806998585
|1 SPERG 兑换 EGP
￡E.0.3341735318
|1 SPERG 兑换 BRL
R$0.0417223354
|1 SPERG 兑换 CAD
C$0.0094763664
|1 SPERG 兑换 BDT
৳0.786406795
|1 SPERG 兑换 NGN
₦10.1869622638
|1 SPERG 兑换 UAH
₴0.2767888686
|1 SPERG 兑换 VES
Bs0.33562131
|1 SPERG 兑换 PKR
Rs1.8330846255
|1 SPERG 兑换 KZT
₸3.4544645933
|1 SPERG 兑换 THB
฿0.2255243587
|1 SPERG 兑换 TWD
NT$0.2163112247
|1 SPERG 兑换 CHF
Fr0.005922729
|1 SPERG 兑换 HKD
HK$0.0511328937
|1 SPERG 兑换 MAD
.د.م0.066466181