BloomBeans BLOOM 价格 (BLOOM)
今天 BloomBeans BLOOM (BLOOM) 的实时价格为 211.2 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BLOOM 兑换 USD 的价格为实时更新。
BloomBeans BLOOM 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.84K USD
- BloomBeans BLOOM 当天价格变化为 +0.51%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，BloomBeans BLOOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.065。
在过去30天内，BloomBeans BLOOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -40.3839110400。
在过去60天内，BloomBeans BLOOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -15.7492051200。
在过去90天内，BloomBeans BLOOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +20.97240637079356。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +1.065
|+0.51%
|30天
|$ -40.3839110400
|-19.12%
|60天
|$ -15.7492051200
|-7.45%
|90天
|$ +20.97240637079356
|+11.02%
BloomBeans BLOOM 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+0.51%
+0.55%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 BLOOM 兑换 AUD
A$340.032
|1 BLOOM 兑换 GBP
￡173.184
|1 BLOOM 兑换 EUR
€204.864
|1 BLOOM 兑换 USD
$211.2
|1 BLOOM 兑换 MYR
RM950.4
|1 BLOOM 兑换 TRY
₺7,508.16
|1 BLOOM 兑换 JPY
¥32,978.88
|1 BLOOM 兑换 RUB
₽21,648
|1 BLOOM 兑换 INR
₹18,283.584
|1 BLOOM 兑换 IDR
Rp3,462,294.528
|1 BLOOM 兑换 PHP
₱12,346.752
|1 BLOOM 兑换 EGP
￡E.10,642.368
|1 BLOOM 兑换 BRL
R$1,281.984
|1 BLOOM 兑换 CAD
C$304.128
|1 BLOOM 兑换 BDT
৳25,660.8
|1 BLOOM 兑换 NGN
₦328,971.456
|1 BLOOM 兑换 UAH
₴8,893.632
|1 BLOOM 兑换 VES
Bs11,404.8
|1 BLOOM 兑换 PKR
Rs58,878.336
|1 BLOOM 兑换 KZT
₸112,100.736
|1 BLOOM 兑换 THB
฿7,286.4
|1 BLOOM 兑换 TWD
NT$6,944.256
|1 BLOOM 兑换 CHF
Fr192.192
|1 BLOOM 兑换 HKD
HK$1,643.136
|1 BLOOM 兑换 MAD
.د.م2,120.448