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BloomBeans BLOOM 价格 (BLOOM)

USD

BloomBeans BLOOM (BLOOM) 实时价格图表

$211.2
$211.2$211.2
+0.50%(1D)

今天 BloomBeans BLOOM (BLOOM) 的价格

今天 BloomBeans BLOOM (BLOOM) 的实时价格为 211.2 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BLOOM 兑换 USD 的价格为实时更新。
BloomBeans BLOOM 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.84K USD
- BloomBeans BLOOM 当天价格变化为 +0.51%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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BloomBeans BLOOM (BLOOM) 价格表现 USD

今天内，BloomBeans BLOOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.065
在过去30天内，BloomBeans BLOOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -40.3839110400
在过去60天内，BloomBeans BLOOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -15.7492051200
在过去90天内，BloomBeans BLOOM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +20.97240637079356

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +1.065+0.51%
30天$ -40.3839110400-19.12%
60天$ -15.7492051200-7.45%
90天$ +20.97240637079356+11.02%

BloomBeans BLOOM (BLOOM) 价格分析

BloomBeans BLOOM 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 209.2
$ 209.2$ 209.2

$ 211.78
$ 211.78$ 211.78

$ 290.5
$ 290.5$ 290.5

--

+0.51%

+0.55%

BloomBeans BLOOM (BLOOM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.84K
$ 2.84K$ 2.84K

0.00
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什么是BloomBeans BLOOM (BLOOM)

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官网

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BLOOM 兑换为当地货币

1 BLOOM 兑换 AUD
A$340.032
1 BLOOM 兑换 GBP
173.184
1 BLOOM 兑换 EUR
204.864
1 BLOOM 兑换 USD
$211.2
1 BLOOM 兑换 MYR
RM950.4
1 BLOOM 兑换 TRY
7,508.16
1 BLOOM 兑换 JPY
¥32,978.88
1 BLOOM 兑换 RUB
21,648
1 BLOOM 兑换 INR
18,283.584
1 BLOOM 兑换 IDR
Rp3,462,294.528
1 BLOOM 兑换 PHP
12,346.752
1 BLOOM 兑换 EGP
￡E.10,642.368
1 BLOOM 兑换 BRL
R$1,281.984
1 BLOOM 兑换 CAD
C$304.128
1 BLOOM 兑换 BDT
25,660.8
1 BLOOM 兑换 NGN
328,971.456
1 BLOOM 兑换 UAH
8,893.632
1 BLOOM 兑换 VES
Bs11,404.8
1 BLOOM 兑换 PKR
Rs58,878.336
1 BLOOM 兑换 KZT
112,100.736
1 BLOOM 兑换 THB
฿7,286.4
1 BLOOM 兑换 TWD
NT$6,944.256
1 BLOOM 兑换 CHF
Fr192.192
1 BLOOM 兑换 HKD
HK$1,643.136
1 BLOOM 兑换 MAD
.د.م2,120.448