Bloom Terminal 今日价格

Bloom Terminal (BLOOM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.06%。当前 BLOOM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BLOOM。

Bloom Terminal 目前市值在 $ 35,133 排名第 #-，流通供应量为 85.50M BLOOM。过去 24 小时内，BLOOM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0090223，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BLOOM 在过去一小时内波动了 -0.16%，过去7 天内波动了 -46.58%。过去一天，总交易量达到 $ 481.41。

Bloom Terminal（BLOOM）市场信息

市值 $ 35.13K$ 35.13K $ 35.13K 成交量（24H） $ 481.41$ 481.41 $ 481.41 完全稀释市值 $ 36.03K$ 36.03K $ 36.03K 流通量 85.50M 85.50M 85.50M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Bloom Terminal 的当前市值为 $ 35.13K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 481.41。BLOOM 的流通量为 85.50M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 36.03K。