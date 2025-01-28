今天 Blocto (BLT) 的价格

今天 Blocto (BLT) 的实时价格为 0.00170112 USD。目前其市值为 $ 400.24K USD。BLT 兑换 USD 的价格为实时更新。

Blocto 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 2.85K USD

- Blocto 当天价格变化为 -14.86%

- 其循环供应量为 235.28M USD

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