Blocknet 价格 (BLOCK)
今天 Blocknet (BLOCK) 的实时价格为 0.01025893 USD。目前其市值为 $ 118.68K USD。BLOCK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Blocknet 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Blocknet 当天价格变化为 -8.90%
- 其循环供应量为 11.57M USD
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今天内，Blocknet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00100337373745343。
在过去30天内，Blocknet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002894700。
在过去60天内，Blocknet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0047095680。
在过去90天内，Blocknet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00095716112515326。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00100337373745343
|-8.90%
|30天
|$ +0.0002894700
|+2.82%
|60天
|$ -0.0047095680
|-45.90%
|90天
|$ +0.00095716112515326
|+10.29%
Blocknet 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
-8.90%
+8.29%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 BLOCK 兑换 VND
₫263.04922413
|1 BLOCK 兑换 AUD
A$0.0163116987
|1 BLOCK 兑换 GBP
￡0.0077967868
|1 BLOCK 兑换 EUR
€0.0090278584
|1 BLOCK 兑换 USD
$0.01025893
|1 BLOCK 兑换 MYR
RM0.0453444706
|1 BLOCK 兑换 TRY
₺0.3904548758
|1 BLOCK 兑换 JPY
¥1.4722590443
|1 BLOCK 兑换 RUB
₽0.8533377974
|1 BLOCK 兑换 INR
₹0.8818576228
|1 BLOCK 兑换 IDR
Rp170.9820982738
|1 BLOCK 兑换 KRW
₩14.5722971185
|1 BLOCK 兑换 PHP
₱0.5866056174
|1 BLOCK 兑换 EGP
￡E.0.5260779304
|1 BLOCK 兑换 BRL
R$0.0601173298
|1 BLOCK 兑换 CAD
C$0.0141573234
|1 BLOCK 兑换 BDT
৳1.2438952625
|1 BLOCK 兑换 NGN
₦16.3098520926
|1 BLOCK 兑换 UAH
₴0.4237963983
|1 BLOCK 兑换 VES
Bs0.72838403
|1 BLOCK 兑换 PKR
Rs2.8703460247
|1 BLOCK 兑换 KZT
₸5.2907353796
|1 BLOCK 兑换 THB
฿0.3433663871
|1 BLOCK 兑换 TWD
NT$0.3320815641
|1 BLOCK 兑换 AED
د.إ0.0376502731
|1 BLOCK 兑换 CHF
Fr0.0083097333
|1 BLOCK 兑换 HKD
HK$0.0795067075
|1 BLOCK 兑换 MAD
.د.م0.0952028704
|1 BLOCK 兑换 MXN
$0.208256279