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Blocknet 价格 (BLOCK)

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Blocknet (BLOCK) 实时价格图表

$0.01025893
$0.01025893$0.01025893
-8.90%(1D)

今天 Blocknet (BLOCK) 的价格

今天 Blocknet (BLOCK) 的实时价格为 0.01025893 USD。目前其市值为 $ 118.68K USD。BLOCK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Blocknet 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Blocknet 当天价格变化为 -8.90%
- 其循环供应量为 11.57M USD

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Blocknet (BLOCK) 价格表现 USD

今天内，Blocknet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00100337373745343
在过去30天内，Blocknet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002894700
在过去60天内，Blocknet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0047095680
在过去90天内，Blocknet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00095716112515326

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00100337373745343-8.90%
30天$ +0.0002894700+2.82%
60天$ -0.0047095680-45.90%
90天$ +0.00095716112515326+10.29%

Blocknet (BLOCK) 价格分析

Blocknet 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0100727
$ 0.0100727$ 0.0100727

$ 0.01128848
$ 0.01128848$ 0.01128848

$ 59.66
$ 59.66$ 59.66

--

-8.90%

+8.29%

Blocknet (BLOCK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 118.68K
$ 118.68K$ 118.68K

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11.57M
11.57M 11.57M

什么是Blocknet (BLOCK)

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官网

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BLOCK 兑换为当地货币

1 BLOCK 兑换 VND
263.04922413
1 BLOCK 兑换 AUD
A$0.0163116987
1 BLOCK 兑换 GBP
0.0077967868
1 BLOCK 兑换 EUR
0.0090278584
1 BLOCK 兑换 USD
$0.01025893
1 BLOCK 兑换 MYR
RM0.0453444706
1 BLOCK 兑换 TRY
0.3904548758
1 BLOCK 兑换 JPY
¥1.4722590443
1 BLOCK 兑换 RUB
0.8533377974
1 BLOCK 兑换 INR
0.8818576228
1 BLOCK 兑换 IDR
Rp170.9820982738
1 BLOCK 兑换 KRW
14.5722971185
1 BLOCK 兑换 PHP
0.5866056174
1 BLOCK 兑换 EGP
￡E.0.5260779304
1 BLOCK 兑换 BRL
R$0.0601173298
1 BLOCK 兑换 CAD
C$0.0141573234
1 BLOCK 兑换 BDT
1.2438952625
1 BLOCK 兑换 NGN
16.3098520926
1 BLOCK 兑换 UAH
0.4237963983
1 BLOCK 兑换 VES
Bs0.72838403
1 BLOCK 兑换 PKR
Rs2.8703460247
1 BLOCK 兑换 KZT
5.2907353796
1 BLOCK 兑换 THB
฿0.3433663871
1 BLOCK 兑换 TWD
NT$0.3320815641
1 BLOCK 兑换 AED
د.إ0.0376502731
1 BLOCK 兑换 CHF
Fr0.0083097333
1 BLOCK 兑换 HKD
HK$0.0795067075
1 BLOCK 兑换 MAD
.د.م0.0952028704
1 BLOCK 兑换 MXN
$0.208256279