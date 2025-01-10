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BlockChat 价格 (BCD)

USD

BlockChat (BCD) 实时价格图表

$0.00636784
$0.00636784$0.00636784
-10.40%(1D)

今天 BlockChat (BCD) 的价格

今天 BlockChat (BCD) 的实时价格为 0.00636784 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BCD 兑换 USD 的价格为实时更新。
BlockChat 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 347.19 USD
- BlockChat 当天价格变化为 -10.40%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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BlockChat (BCD) 价格表现 USD

今天内，BlockChat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000739469264646798
在过去30天内，BlockChat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0031864703
在过去60天内，BlockChat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0033696584
在过去90天内，BlockChat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000739469264646798-10.40%
30天$ -0.0031864703-50.04%
60天$ -0.0033696584-52.91%
90天$ 0--

BlockChat (BCD) 价格分析

BlockChat 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00632869
$ 0.00632869$ 0.00632869

$ 0.00717231
$ 0.00717231$ 0.00717231

$ 0.067557
$ 0.067557$ 0.067557

+0.23%

-10.40%

-21.24%

BlockChat (BCD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 347.19
$ 347.19$ 347.19

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什么是BlockChat (BCD)

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BlockChat (BCD) 资源

白皮书
官网

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BCD 兑换为当地货币

1 BCD 兑换 AUD
A$0.0102522224
1 BCD 兑换 GBP
0.0051579504
1 BCD 兑换 EUR
0.0061768048
1 BCD 兑换 USD
$0.00636784
1 BCD 兑换 MYR
RM0.0285916016
1 BCD 兑换 TRY
0.225421536
1 BCD 兑换 JPY
¥1.0062460768
1 BCD 兑换 RUB
0.64792772
1 BCD 兑换 INR
0.54763424
1 BCD 兑换 IDR
Rp102.7070823952
1 BCD 兑换 PHP
0.3722639264
1 BCD 兑换 EGP
￡E.0.321894312
1 BCD 兑换 BRL
R$0.0386527888
1 BCD 兑换 CAD
C$0.0091696896
1 BCD 兑换 BDT
0.7767491232
1 BCD 兑换 NGN
9.8725717792
1 BCD 兑换 UAH
0.2692322752
1 BCD 兑换 VES
Bs0.33749552
1 BCD 兑换 PKR
Rs1.7732524048
1 BCD 兑换 KZT
3.360309168
1 BCD 兑换 THB
฿0.2199451936
1 BCD 兑换 TWD
NT$0.209820328
1 BCD 兑换 CHF
Fr0.0057947344
1 BCD 兑换 HKD
HK$0.0495417952
1 BCD 兑换 MAD
.د.م0.0639331136