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BlockChainCoinX 价格 (XCCX)

USD

BlockChainCoinX (XCCX) 实时价格图表

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今天 BlockChainCoinX (XCCX) 的价格

今天 BlockChainCoinX (XCCX) 的实时价格为 0.0137133 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。XCCX 兑换 USD 的价格为实时更新。
BlockChainCoinX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.74K USD
- BlockChainCoinX 当天价格变化为 -0.44%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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BlockChainCoinX (XCCX) 价格表现 USD

今天内，BlockChainCoinX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，BlockChainCoinX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013867698
在过去60天内，BlockChainCoinX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0017606547
在过去90天内，BlockChainCoinX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000681980272924581

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.44%
30天$ -0.0013867698-10.11%
60天$ +0.0017606547+12.84%
90天$ +0.000681980272924581+5.23%

BlockChainCoinX (XCCX) 价格分析

BlockChainCoinX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01342948
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$ 0.01387208
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$ 0.02234359
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-0.57%

-0.44%

-6.77%

BlockChainCoinX (XCCX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 1.74K
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什么是BlockChainCoinX (XCCX)

BlockchaincoinX is, a Free, Permissionless, Open-source, Proof of Work, blockchain coin. Purely designed to secure, an on-chain, transaction protocol, distributed ledger and decentralized consensus mechanism. XCCX provides an intelligent, dynamic, automated, system, for transaction validators, creating value, using on-chain Staking incentives

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BlockChainCoinX (XCCX) 资源

官网

大家还在问：关于 BlockChainCoinX (XCCX) 的其他问题

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XCCX 兑换为当地货币

1 XCCX 兑换 AUD
A$0.022078413
1 XCCX 兑换 GBP
0.011107773
1 XCCX 兑换 EUR
0.013301901
1 XCCX 兑换 USD
$0.0137133
1 XCCX 兑换 MYR
RM0.061572717
1 XCCX 兑换 TRY
0.48545082
1 XCCX 兑换 JPY
¥2.166975666
1 XCCX 兑换 RUB
1.395328275
1 XCCX 兑换 INR
1.1793438
1 XCCX 兑换 IDR
Rp221.182227099
1 XCCX 兑换 PHP
0.801679518
1 XCCX 兑换 EGP
￡E.0.693344448
1 XCCX 兑换 BRL
R$0.083239731
1 XCCX 兑换 CAD
C$0.019747152
1 XCCX 兑换 BDT
1.672748334
1 XCCX 兑换 NGN
21.260826054
1 XCCX 兑换 UAH
0.579798324
1 XCCX 兑换 VES
Bs0.7268049
1 XCCX 兑换 PKR
Rs3.818742651
1 XCCX 兑换 KZT
7.23650841
1 XCCX 兑换 THB
฿0.473657382
1 XCCX 兑换 TWD
NT$0.451853235
1 XCCX 兑换 CHF
Fr0.012479103
1 XCCX 兑换 HKD
HK$0.106689474
1 XCCX 兑换 MAD
.د.م0.137681532