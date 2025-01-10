Blockchain Cuties Universe Governance 价格 (BCUG)
今天 Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) 的实时价格为 0.03589069 USD。目前其市值为 $ 24.80K USD。BCUG 兑换 USD 的价格为实时更新。
Blockchain Cuties Universe Governance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.78 USD
- Blockchain Cuties Universe Governance 当天价格变化为 -0.48%
- 其循环供应量为 691.06K USD
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今天内，Blockchain Cuties Universe Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00017324787541823。
在过去30天内，Blockchain Cuties Universe Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0010359704。
在过去60天内，Blockchain Cuties Universe Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0084691117。
在过去90天内，Blockchain Cuties Universe Governance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0055167962260931。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00017324787541823
|-0.48%
|30天
|$ +0.0010359704
|+2.89%
|60天
|$ -0.0084691117
|-23.59%
|90天
|$ -0.0055167962260931
|-13.32%
Blockchain Cuties Universe Governance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.08%
-0.48%
-20.08%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: * Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods * Liquidity Providing * Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn) * Staking and NFT based governance * Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)
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|1 BCUG 兑换 AUD
A$0.0577840109
|1 BCUG 兑换 GBP
￡0.0290714589
|1 BCUG 兑换 EUR
€0.0348139693
|1 BCUG 兑换 USD
$0.03589069
|1 BCUG 兑换 MYR
RM0.161508105
|1 BCUG 兑换 TRY
₺1.2719660536
|1 BCUG 兑换 JPY
¥5.6581672785
|1 BCUG 兑换 RUB
₽3.6389570591
|1 BCUG 兑换 INR
₹3.0840869917
|1 BCUG 兑换 IDR
Rp578.8820157307
|1 BCUG 兑换 PHP
₱2.0970930167
|1 BCUG 兑换 EGP
￡E.1.8142743795
|1 BCUG 兑换 BRL
R$0.2167797676
|1 BCUG 兑换 CAD
C$0.0516825936
|1 BCUG 兑换 BDT
৳4.3779463662
|1 BCUG 兑换 NGN
₦55.5580703062
|1 BCUG 兑换 UAH
₴1.5214063491
|1 BCUG 兑换 VES
Bs1.90220657
|1 BCUG 兑换 PKR
Rs10.0084778134
|1 BCUG 兑换 KZT
₸18.8698891744
|1 BCUG 兑换 THB
฿1.2414589671
|1 BCUG 兑换 TWD
NT$1.1833160493
|1 BCUG 兑换 CHF
Fr0.0326605279
|1 BCUG 兑换 HKD
HK$0.2792295682
|1 BCUG 兑换 MAD
.د.م0.3610603414