Blockchain Brawlers 价格 (BRWL)
今天 Blockchain Brawlers (BRWL) 的实时价格为 0.00176406 USD。目前其市值为 $ 1.75M USD。BRWL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Blockchain Brawlers 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 225.89K USD
- Blockchain Brawlers 当天价格变化为 +0.03%
- 其循环供应量为 1.00B USD
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今天内，Blockchain Brawlers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Blockchain Brawlers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002923578。
在过去60天内，Blockchain Brawlers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001834114。
在过去90天内，Blockchain Brawlers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001566969820444813。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.03%
|30天
|$ -0.0002923578
|-16.57%
|60天
|$ +0.0001834114
|+10.40%
|90天
|$ +0.0001566969820444813
|+9.75%
Blockchain Brawlers 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.09%
+0.03%
-1.95%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Created by WAX Studios, Blockchain Brawlers is the rowdiest play-to-earn game in metaverse history, featuring a hilarious and entertaining cast of NFT characters. We’re talking about a ragtag brigade of high-flying heels that includes the likes of The Iron Pole, Crocodile Dundalk, and Juggernaut (to name a few) that help gamers brawl their way to NFT supremacy. The game features 400 “Founder’s Edition” Legendary 1-of-1 brawlers, a limited-edition collection of Ric Flair NFTs, hard-hitting gear packs, limited-edition swag and so much more. Powered by BRWL tokens, each brawler plays an integral role in the Blockchain Brawlers play-to-earn game as players brawl, earn, and craft their way to fame and fortune.
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|1 BRWL 兑换 AUD
A$0.002822496
|1 BRWL 兑换 GBP
￡0.001411248
|1 BRWL 兑换 EUR
€0.0016934976
|1 BRWL 兑换 USD
$0.00176406
|1 BRWL 兑换 MYR
RM0.0079029888
|1 BRWL 兑换 TRY
₺0.0623065992
|1 BRWL 兑换 JPY
¥0.2766575298
|1 BRWL 兑换 RUB
₽0.1940289594
|1 BRWL 兑换 INR
₹0.1512505044
|1 BRWL 兑换 IDR
Rp28.4525766618
|1 BRWL 兑换 PHP
₱0.1020685116
|1 BRWL 兑换 EGP
￡E.0.0895613262
|1 BRWL 兑换 BRL
R$0.0111841404
|1 BRWL 兑换 CAD
C$0.0025402464
|1 BRWL 兑换 BDT
৳0.21080517
|1 BRWL 兑换 NGN
₦2.7307295988
|1 BRWL 兑换 UAH
₴0.0741963636
|1 BRWL 兑换 VES
Bs0.08996706
|1 BRWL 兑换 PKR
Rs0.491378913
|1 BRWL 兑换 KZT
₸0.9260080158
|1 BRWL 兑换 THB
฿0.0604719768
|1 BRWL 兑换 TWD
NT$0.0579846522
|1 BRWL 兑换 CHF
Fr0.001587654
|1 BRWL 兑换 HKD
HK$0.0137067462
|1 BRWL 兑换 MAD
.د.م0.017817006