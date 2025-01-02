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Blockchain Brawlers 价格 (BRWL)

USD

Blockchain Brawlers (BRWL) 实时价格图表

$0.00175493
$0.00175493$0.00175493
-0.40%(1D)

今天 Blockchain Brawlers (BRWL) 的价格

今天 Blockchain Brawlers (BRWL) 的实时价格为 0.00176406 USD。目前其市值为 $ 1.75M USD。BRWL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Blockchain Brawlers 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 225.89K USD
- Blockchain Brawlers 当天价格变化为 +0.03%
- 其循环供应量为 1.00B USD

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Blockchain Brawlers (BRWL) 价格表现 USD

今天内，Blockchain Brawlers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Blockchain Brawlers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002923578
在过去60天内，Blockchain Brawlers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001834114
在过去90天内，Blockchain Brawlers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001566969820444813

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.03%
30天$ -0.0002923578-16.57%
60天$ +0.0001834114+10.40%
90天$ +0.0001566969820444813+9.75%

Blockchain Brawlers (BRWL) 价格分析

Blockchain Brawlers 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00170896
$ 0.00170896$ 0.00170896

$ 0.00177231
$ 0.00177231$ 0.00177231

$ 0.750138
$ 0.750138$ 0.750138

+1.09%

+0.03%

-1.95%

Blockchain Brawlers (BRWL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

$ 225.89K
$ 225.89K$ 225.89K

1.00B
1.00B 1.00B

什么是Blockchain Brawlers (BRWL)

Created by WAX Studios, Blockchain Brawlers is the rowdiest play-to-earn game in metaverse history, featuring a hilarious and entertaining cast of NFT characters. We’re talking about a ragtag brigade of high-flying heels that includes the likes of The Iron Pole, Crocodile Dundalk, and Juggernaut (to name a few) that help gamers brawl their way to NFT supremacy. The game features 400 “Founder’s Edition” Legendary 1-of-1 brawlers, a limited-edition collection of Ric Flair NFTs, hard-hitting gear packs, limited-edition swag and so much more. Powered by BRWL tokens, each brawler plays an integral role in the Blockchain Brawlers play-to-earn game as players brawl, earn, and craft their way to fame and fortune.

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Blockchain Brawlers (BRWL) 资源

官网

大家还在问：关于 Blockchain Brawlers (BRWL) 的其他问题

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BRWL 兑换为当地货币

1 BRWL 兑换 AUD
A$0.002822496
1 BRWL 兑换 GBP
0.001411248
1 BRWL 兑换 EUR
0.0016934976
1 BRWL 兑换 USD
$0.00176406
1 BRWL 兑换 MYR
RM0.0079029888
1 BRWL 兑换 TRY
0.0623065992
1 BRWL 兑换 JPY
¥0.2766575298
1 BRWL 兑换 RUB
0.1940289594
1 BRWL 兑换 INR
0.1512505044
1 BRWL 兑换 IDR
Rp28.4525766618
1 BRWL 兑换 PHP
0.1020685116
1 BRWL 兑换 EGP
￡E.0.0895613262
1 BRWL 兑换 BRL
R$0.0111841404
1 BRWL 兑换 CAD
C$0.0025402464
1 BRWL 兑换 BDT
0.21080517
1 BRWL 兑换 NGN
2.7307295988
1 BRWL 兑换 UAH
0.0741963636
1 BRWL 兑换 VES
Bs0.08996706
1 BRWL 兑换 PKR
Rs0.491378913
1 BRWL 兑换 KZT
0.9260080158
1 BRWL 兑换 THB
฿0.0604719768
1 BRWL 兑换 TWD
NT$0.0579846522
1 BRWL 兑换 CHF
Fr0.001587654
1 BRWL 兑换 HKD
HK$0.0137067462
1 BRWL 兑换 MAD
.د.م0.017817006