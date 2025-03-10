今天 Block Agent (BONUS) 的价格

今天 Block Agent (BONUS) 的实时价格为 0.01392904 USD。目前其市值为 $ 342.16K USD。BONUS 兑换 USD 的价格为实时更新。

Block Agent 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 26.43K USD

- Block Agent 当天价格变化为 -0.76%

- 其循环供应量为 24.58M USD

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