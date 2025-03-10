Block Agent 价格 (BONUS)
今天 Block Agent (BONUS) 的实时价格为 0.01392904 USD。目前其市值为 $ 342.16K USD。BONUS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Block Agent 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 26.43K USD
- Block Agent 当天价格变化为 -0.76%
- 其循环供应量为 24.58M USD
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今天内，Block Agent 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00010720246175471。
在过去30天内，Block Agent 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0082665606。
在过去60天内，Block Agent 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0065776924。
在过去90天内，Block Agent 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.03383862047154372。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00010720246175471
|-0.76%
|30天
|$ -0.0082665606
|-59.34%
|60天
|$ -0.0065776924
|-47.22%
|90天
|$ -0.03383862047154372
|-70.84%
Block Agent 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.59%
-0.76%
-21.81%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BonusBlock is addressing a key challenge: acquiring and onboarding high-quality users by leveraging an AI Model for wallet scoring and white-label solutions for Web3 projects. BONUS is the native utility token for on-chain quality user Marketplace
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|1 BONUS 兑换 AUD
A$0.0220078832
|1 BONUS 兑换 GBP
￡0.0107253608
|1 BONUS 兑换 EUR
€0.0128147168
|1 BONUS 兑换 USD
$0.01392904
|1 BONUS 兑换 MYR
RM0.0614270664
|1 BONUS 兑换 TRY
₺0.5078527984
|1 BONUS 兑换 JPY
¥2.0623336624
|1 BONUS 兑换 RUB
₽1.2399631408
|1 BONUS 兑换 INR
₹1.2137765456
|1 BONUS 兑换 IDR
Rp228.3448814976
|1 BONUS 兑换 PHP
₱0.796741088
|1 BONUS 兑换 EGP
￡E.0.7056451664
|1 BONUS 兑换 BRL
R$0.0805098512
|1 BONUS 兑换 CAD
C$0.0199185272
|1 BONUS 兑换 BDT
৳1.6941891352
|1 BONUS 兑换 NGN
₦21.104584956
|1 BONUS 兑换 UAH
₴0.5747121904
|1 BONUS 兑换 VES
Bs0.89145856
|1 BONUS 兑换 PKR
Rs3.9048670736
|1 BONUS 兑换 KZT
₸6.841247996
|1 BONUS 兑换 THB
฿0.4699658096
|1 BONUS 兑换 TWD
NT$0.4574296736
|1 BONUS 兑换 CHF
Fr0.0122575552
|1 BONUS 兑换 HKD
HK$0.1082286408
|1 BONUS 兑换 MAD
.د.م0.1355295592
|1 BONUS 兑换 MXN
$0.282759512