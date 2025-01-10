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BLK2100 价格 ($BLK)

USD

BLK2100 ($BLK) 实时价格图表

$0.00238952
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-2.20%(1D)

今天 BLK2100 ($BLK) 的价格

今天 BLK2100 ($BLK) 的实时价格为 0.00238952 USD。目前其市值为 $ 50.18K USD。$BLK 兑换 USD 的价格为实时更新。
BLK2100 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 573.93 USD
- BLK2100 当天价格变化为 -2.23%
- 其循环供应量为 21.00M USD

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BLK2100 ($BLK) 价格表现 USD

今天内，BLK2100 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，BLK2100 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001075451
在过去60天内，BLK2100 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0023429064
在过去90天内，BLK2100 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-2.23%
30天$ +0.0001075451+4.50%
60天$ -0.0023429064-98.04%
90天$ 0--

BLK2100 ($BLK) 价格分析

BLK2100 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00230467
$ 0.00230467$ 0.00230467

$ 0.00250208
$ 0.00250208$ 0.00250208

$ 0.187919
$ 0.187919$ 0.187919

-0.11%

-2.23%

+131.30%

BLK2100 ($BLK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 50.18K
$ 50.18K$ 50.18K

$ 573.93
$ 573.93$ 573.93

21.00M
21.00M 21.00M

什么是BLK2100 ($BLK)

The coin is – A token which embodies one of the greatest index’s known to man, BLK2100 offers an investment opportunity like no other. With Blackrock buying up large supplies in crypto, it’s only a matter of time before BLK2100 takes over the crypto market. ($SPX) & (MSTR) have laid the fruits of their foundation and paved a pathway for $BLK to come through, we will gain the influence which Blackrock holds on the world. BLK2100 stands as a compelling asset for traders and crypto enthusiasts, providing a decentralized platform infused with a narrative of explosive growth.

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BLK2100 ($BLK) 资源

官网

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$BLK 兑换为当地货币

1 $BLK 兑换 AUD
A$0.0038471272
1 $BLK 兑换 GBP
0.0019355112
1 $BLK 兑换 EUR
0.0023178344
1 $BLK 兑换 USD
$0.00238952
1 $BLK 兑换 MYR
RM0.0107289448
1 $BLK 兑换 TRY
0.0846845888
1 $BLK 兑换 JPY
¥0.37694678
1 $BLK 兑换 RUB
0.2422734328
1 $BLK 兑换 INR
0.2053314536
1 $BLK 兑换 IDR
Rp38.5406397656
1 $BLK 兑换 PHP
0.1396196536
1 $BLK 兑换 EGP
￡E.0.120790236
1 $BLK 兑换 BRL
R$0.0144327008
1 $BLK 兑换 CAD
C$0.0034409088
1 $BLK 兑换 BDT
0.2914736496
1 $BLK 兑换 NGN
3.6989291696
1 $BLK 兑换 UAH
0.1012917528
1 $BLK 兑换 VES
Bs0.12664456
1 $BLK 兑换 PKR
Rs0.6663415472
1 $BLK 兑换 KZT
1.2563140352
1 $BLK 兑换 THB
฿0.0826534968
1 $BLK 兑换 TWD
NT$0.0787824744
1 $BLK 兑换 CHF
Fr0.0021744632
1 $BLK 兑换 HKD
HK$0.0185904656
1 $BLK 兑换 MAD
.د.م0.0240385712