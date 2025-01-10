BLK2100 价格 ($BLK)
今天 BLK2100 ($BLK) 的实时价格为 0.00238952 USD。目前其市值为 $ 50.18K USD。$BLK 兑换 USD 的价格为实时更新。
BLK2100 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 573.93 USD
- BLK2100 当天价格变化为 -2.23%
- 其循环供应量为 21.00M USD
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今天内，BLK2100 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，BLK2100 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001075451。
在过去60天内，BLK2100 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0023429064。
在过去90天内，BLK2100 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-2.23%
|30天
|$ +0.0001075451
|+4.50%
|60天
|$ -0.0023429064
|-98.04%
|90天
|$ 0
|--
BLK2100 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.11%
-2.23%
+131.30%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The coin is – A token which embodies one of the greatest index’s known to man, BLK2100 offers an investment opportunity like no other. With Blackrock buying up large supplies in crypto, it’s only a matter of time before BLK2100 takes over the crypto market. ($SPX) & (MSTR) have laid the fruits of their foundation and paved a pathway for $BLK to come through, we will gain the influence which Blackrock holds on the world. BLK2100 stands as a compelling asset for traders and crypto enthusiasts, providing a decentralized platform infused with a narrative of explosive growth.
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|1 $BLK 兑换 AUD
A$0.0038471272
|1 $BLK 兑换 GBP
￡0.0019355112
|1 $BLK 兑换 EUR
€0.0023178344
|1 $BLK 兑换 USD
$0.00238952
|1 $BLK 兑换 MYR
RM0.0107289448
|1 $BLK 兑换 TRY
₺0.0846845888
|1 $BLK 兑换 JPY
¥0.37694678
|1 $BLK 兑换 RUB
₽0.2422734328
|1 $BLK 兑换 INR
₹0.2053314536
|1 $BLK 兑换 IDR
Rp38.5406397656
|1 $BLK 兑换 PHP
₱0.1396196536
|1 $BLK 兑换 EGP
￡E.0.120790236
|1 $BLK 兑换 BRL
R$0.0144327008
|1 $BLK 兑换 CAD
C$0.0034409088
|1 $BLK 兑换 BDT
৳0.2914736496
|1 $BLK 兑换 NGN
₦3.6989291696
|1 $BLK 兑换 UAH
₴0.1012917528
|1 $BLK 兑换 VES
Bs0.12664456
|1 $BLK 兑换 PKR
Rs0.6663415472
|1 $BLK 兑换 KZT
₸1.2563140352
|1 $BLK 兑换 THB
฿0.0826534968
|1 $BLK 兑换 TWD
NT$0.0787824744
|1 $BLK 兑换 CHF
Fr0.0021744632
|1 $BLK 兑换 HKD
HK$0.0185904656
|1 $BLK 兑换 MAD
.د.م0.0240385712