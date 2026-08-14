Blink Galaxy 是什么？

《外环MMO》是一款科幻第三人称沙盒动作MMORPG，背景设定在以《外环传奇》为蓝本的开放世界宇宙中。在这个宇宙中，5个种族分属4个不同阵营，彼此争夺对行星和资源的控制权。玩家可以猎取传说中的武器，参与大规模的PvP战斗，探索危险的地牢挑战BOSS，并收集史诗级战利品与资源，用以升级自己的武器和飞船。

Blink Galaxy 有何独特之处？

游戏中的所有资产均来自玩家创作或由玩家亲手打造。这包括剑、枪械、盔甲、载具、飞船、土地、建筑以及建筑内的各类物品，所有这些都可以转化为NFT。此外，制作这些物品所需的资源——如铁、铜、气体和木材——则以可替代代币的形式存在。这使得玩家真正成为这些数字物品的所有者，并能通过出售它们，从自己投入的时间中创造价值。

Blink Galaxy (GQ) 今日价格是多少？

实时价格为 ¥，反映了过去 24 小时内价格变动 0.02%。该数值每隔几秒重新计算一次，以反映全球市场的实时交易情况。

GQ 的流通量是多少？

GQ 的流通供应量为 7958703087.597443，代表当前公众持有的数量。流通供应量会影响价格发现和市值，尤其对于新兴资产而言。

目前有多少持有者持有 Blink Galaxy？

据估计，在支持的网络上，GQ 的独立持有者数量为 --。持有者数量的增长通常表明该资产的采用率不断提高，且市场对该资产的长期兴趣日益浓厚。

Blink Galaxy 今日市值是多少？

Blink Galaxy 的市值达到 ¥278050.52161997640000，在全球排名第 7446 位。市值有助于投资者了解该资产相对于其他资产的规模和成熟度。

GQ 今日的交易活跃度如何？

过去 24 小时内，该代币的交易量为 ¥--。交易量越高，流动性越强，交易者参与度也越高。

是什么因素推动了 Blink Galaxy 近期的走势？

最近 24 小时价格变动 0.02% 是受市场情绪、投资者行为、Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Kommunitas Launchpad,Racing Games,MMO 内的整体表现以及 -- 生态系统的更新影响。热门新闻或交易兴趣的上升也可能有所贡献。