Blindfold Finance 今日价格

Blindfold Finance (BLIND) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.30%。当前 BLIND 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BLIND。

Blindfold Finance 目前市值在 $ 15,418.32 排名第 #-，流通供应量为 985.01M BLIND。过去 24 小时内，BLIND 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00239992，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BLIND 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.59%。过去一天，总交易量达到 --。

Blindfold Finance（BLIND）市场信息

市值 $ 15.42K$ 15.42K $ 15.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 15.42K$ 15.42K $ 15.42K 流通量 985.01M 985.01M 985.01M 总供应量 998,786,010.3118 998,786,010.3118 998,786,010.3118

Blindfold Finance 的当前市值为 $ 15.42K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BLIND 的流通量为 985.01M，总供应量是 998786010.3118，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.42K。