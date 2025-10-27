Blade（BLADE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.01255734 24H最高价 $ 0.01402163 历史最高 $ 0.702613 最低价 $ 0.00579944 涨跌幅（1H） -1.68% 涨跌幅（1D） -8.07% 漲跌幅（7D） +24.13%

Blade（BLADE）当前实时价格为 $0.01255995。过去 24 小时内，BLADE 的交易价格在 $ 0.01255734 至 $ 0.01402163 之间波动，市场活跃度显著。BLADE 的历史最高价为 $ 0.702613，历史最低价为 $ 0.00579944。

从短期表现来看，BLADE 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.68%，过去 24 小时内变动为 -8.07%，过去 7 天内累计变动为 +24.13%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Blade（BLADE）市场信息

市值 $ 63.40K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.26M 流通量 5.05M 总供应量 100,000,000.0

Blade 的当前市值为 $ 63.40K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BLADE 的流通量为 5.05M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.26M。