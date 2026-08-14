Blackhole 今日价格

Blackhole (BLACK) 今日实时价格为 $ 0.00169319，过去 24 小时内变化了 0.26%。当前 BLACK 兑 USD 的汇率为 $ 0.00169319 每 BLACK。

Blackhole 目前市值在 $ 448,307 排名第 #-，流通供应量为 264.77M BLACK。过去 24 小时内，BLACK 的交易价格在 $ 0.0016736（低点）和 $ 0.00172388（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.52，而历史最低价为 $ 0.00167322。

短期表现方面，BLACK 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 -6.74%。过去一天，总交易量达到 $ 6.35K。

Blackhole（BLACK）市场信息

市值 $ 448.31K$ 448.31K $ 448.31K 成交量（24H） $ 6.35K$ 6.35K $ 6.35K 完全稀释市值 $ 452.90K$ 452.90K $ 452.90K 流通量 264.77M 264.77M 264.77M 总供应量 267,485,655.0330457 267,485,655.0330457 267,485,655.0330457

Blackhole 的当前市值为 $ 448.31K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.35K。BLACK 的流通量为 264.77M，总供应量是 267485655.0330457，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 452.90K。