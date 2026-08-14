BLACK HOLE 今日价格

BLACK HOLE (BLKH) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.55%。当前 BLKH 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BLKH。

BLACK HOLE 目前市值在 $ 87,679 排名第 #-，流通供应量为 530.98M BLKH。过去 24 小时内，BLKH 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00230612，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BLKH 在过去一小时内波动了 +1.51%，过去7 天内波动了 +14.22%。过去一天，总交易量达到 $ 272.83。

BLACK HOLE（BLKH）市场信息

市值 $ 87.68K$ 87.68K $ 87.68K 成交量（24H） $ 272.83$ 272.83 $ 272.83 完全稀释市值 $ 165.13K$ 165.13K $ 165.13K 流通量 530.98M 530.98M 530.98M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BLACK HOLE 的当前市值为 $ 87.68K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 272.83。BLKH 的流通量为 530.98M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 165.13K。