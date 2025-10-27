BizAuto（BIZA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.0324594$ 0.0324594 $ 0.0324594 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.55% 涨跌幅（1D） -0.53% 漲跌幅（7D） +20.02% 漲跌幅（7D） +20.02%

BizAuto（BIZA）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BIZA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BIZA 的历史最高价为 $ 0.0324594，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BIZA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.55%，过去 24 小时内变动为 -0.53%，过去 7 天内累计变动为 +20.02%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BizAuto（BIZA）市场信息

市值 $ 694.66K$ 694.66K $ 694.66K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 802.32K$ 802.32K $ 802.32K 流通量 3.29B 3.29B 3.29B 总供应量 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0

BizAuto 的当前市值为 $ 694.66K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BIZA 的流通量为 3.29B，总供应量是 3800000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 802.32K。