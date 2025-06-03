Bitra 价格 (BTR)
今天 Bitra (BTR) 的实时价格为 452.94 USD。目前其市值为 $ 45.43K USD。BTR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bitra 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Bitra 当天价格变化为 -28.68%
- 其循环供应量为 100.00 USD
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今天内，Bitra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -182.2243631510069。
在过去30天内，Bitra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -399.8317432380。
在过去60天内，Bitra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Bitra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -182.2243631510069
|-28.68%
|30天
|$ -399.8317432380
|-88.27%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Bitra 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-7.14%
-28.68%
-61.21%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BITRA - a scarce creation by the enigmatic Taraxi Taramoto. Only 100 coins exist, untouched and shrouded in mystery. No noise, no intervention - just value born of rarity. A decentralized legacy left for the community to uphold. BITRA moves in silence, its brilliance speaks loudest. BITRA is a store-of-value asset on the Taraxa Network. The BITRA Community is part of self-organised Venture Capital group within Taraxa, dedicated to accelerating Taraxa's growth and increasing its visibility.
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|1 BTR 兑换 VND
₫11,919,116.1
|1 BTR 兑换 AUD
A$697.5276
|1 BTR 兑换 GBP
￡335.1756
|1 BTR 兑换 EUR
€394.0578
|1 BTR 兑换 USD
$452.94
|1 BTR 兑换 MYR
RM1,920.4656
|1 BTR 兑换 TRY
₺17,732.601
|1 BTR 兑换 JPY
¥64,833.8316
|1 BTR 兑换 RUB
₽35,723.3778
|1 BTR 兑换 INR
₹38,776.1934
|1 BTR 兑换 IDR
Rp7,425,244.7136
|1 BTR 兑换 KRW
₩623,884.0854
|1 BTR 兑换 PHP
₱25,224.2286
|1 BTR 兑换 EGP
￡E.22,493.0004
|1 BTR 兑换 BRL
R$2,568.1698
|1 BTR 兑换 CAD
C$620.5278
|1 BTR 兑换 BDT
৳55,367.3856
|1 BTR 兑换 NGN
₦716,673.3738
|1 BTR 兑换 UAH
₴18,819.657
|1 BTR 兑换 VES
Bs43,482.24
|1 BTR 兑换 PKR
Rs127,407.4926
|1 BTR 兑换 KZT
₸232,036.6326
|1 BTR 兑换 THB
฿14,761.3146
|1 BTR 兑换 TWD
NT$13,592.7294
|1 BTR 兑换 AED
د.إ1,662.2898
|1 BTR 兑换 CHF
Fr371.4108
|1 BTR 兑换 HKD
HK$3,551.0496
|1 BTR 兑换 MAD
.د.م4,162.5186
|1 BTR 兑换 MXN
$8,714.5656