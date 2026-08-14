Bitmine xStock 今日价格

Bitmine xStock (BMNRX) 今日实时价格为 $ 18.27，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BMNRX 兑 USD 的汇率为 $ 18.27 每 BMNRX。

Bitmine xStock 目前市值在 $ 1,095,109 排名第 #-，流通供应量为 59.92K BMNRX。过去 24 小时内，BMNRX 的交易价格在 $ 18.26（低点）和 $ 18.28（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 30.28，而历史最低价为 $ 12.91。

短期表现方面，BMNRX 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -2.77%。过去一天，总交易量达到 $ 149.28。

Bitmine xStock（BMNRX）市场信息

市值 $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M 成交量（24H） $ 149.28$ 149.28 $ 149.28 完全稀释市值 $ 70.60M$ 70.60M $ 70.60M 流通量 59.92K 59.92K 59.92K 总供应量 3,863,076.068742237 3,863,076.068742237 3,863,076.068742237

Bitmine xStock 的当前市值为 $ 1.10M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 149.28。BMNRX 的流通量为 59.92K，总供应量是 3863076.068742237，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 70.60M。