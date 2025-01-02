Bitkub Coin 价格 (KUB)
今天 Bitkub Coin (KUB) 的实时价格为 2.1 USD。目前其市值为 $ 186.52M USD。KUB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bitkub Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 722.30K USD
- Bitkub Coin 当天价格变化为 +5.00%
- 其循环供应量为 88.85M USD
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今天内，Bitkub Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.100032。
在过去30天内，Bitkub Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3776066700。
在过去60天内，Bitkub Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0363480600。
在过去90天内，Bitkub Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4419650305932005。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.100032
|+5.00%
|30天
|$ -0.3776066700
|-17.98%
|60天
|$ -0.0363480600
|-1.73%
|90天
|$ +0.4419650305932005
|+26.66%
Bitkub Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.36%
+5.00%
+4.77%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Bitkub Chain aims to lay the foundation of the local Blockchain ecosystem, allowing Decentralized Applications and their assets to function transparently with affordable transaction fees and high-speed confirmation times.
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|1 KUB 兑换 AUD
A$3.36
|1 KUB 兑换 GBP
￡1.68
|1 KUB 兑换 EUR
€2.016
|1 KUB 兑换 USD
$2.1
|1 KUB 兑换 MYR
RM9.408
|1 KUB 兑换 TRY
₺74.172
|1 KUB 兑换 JPY
¥329.343
|1 KUB 兑换 RUB
₽230.979
|1 KUB 兑换 INR
₹180.054
|1 KUB 兑换 IDR
Rp33,870.963
|1 KUB 兑换 PHP
₱121.506
|1 KUB 兑换 EGP
￡E.106.617
|1 KUB 兑换 BRL
R$13.314
|1 KUB 兑换 CAD
C$3.024
|1 KUB 兑换 BDT
৳250.95
|1 KUB 兑换 NGN
₦3,250.758
|1 KUB 兑换 UAH
₴88.326
|1 KUB 兑换 VES
Bs107.1
|1 KUB 兑换 PKR
Rs584.955
|1 KUB 兑换 KZT
₸1,102.353
|1 KUB 兑换 THB
฿71.988
|1 KUB 兑换 TWD
NT$69.027
|1 KUB 兑换 CHF
Fr1.89
|1 KUB 兑换 HKD
HK$16.317
|1 KUB 兑换 MAD
.د.م21.21