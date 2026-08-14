Bitgo xStock 今日价格

Bitgo xStock (BTGOX) 今日实时价格为 $ 5,3，过去 24 小时内变化了 1,30%。当前 BTGOX 兑 USD 的汇率为 $ 5,3 每 BTGOX。

Bitgo xStock 目前市值在 $ 134 216 排名第 #-，流通供应量为 25,30K BTGOX。过去 24 小时内，BTGOX 的交易价格在 $ 5,3（低点）和 $ 5,38（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 20,27，而历史最低价为 $ 1,5。

短期表现方面，BTGOX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +5,80%。过去一天，总交易量达到 $ 94,81。

Bitgo xStock（BTGOX）市场信息

市值 $ 134,22K$ 134,22K $ 134,22K 成交量（24H） $ 94,81$ 94,81 $ 94,81 完全稀释市值 $ 3,93M$ 3,93M $ 3,93M 流通量 25,30K 25,30K 25,30K 总供应量 3 896 962,0 3 896 962,0 3 896 962,0

Bitgo xStock 的当前市值为 $ 134,22K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 94,81。BTGOX 的流通量为 25,30K，总供应量是 3896962.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3,93M。