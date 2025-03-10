Bitget Staked SOL 价格 (BGSOL)
今天 Bitget Staked SOL (BGSOL) 的实时价格为 135.93 USD。目前其市值为 $ 11.83M USD。BGSOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bitget Staked SOL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.14M USD
- Bitget Staked SOL 当天价格变化为 -7.07%
- 其循环供应量为 87.09K USD
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今天内，Bitget Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -10.3456308474061。
在过去30天内，Bitget Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Bitget Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Bitget Staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -10.3456308474061
|-7.07%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Bitget Staked SOL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.62%
-7.07%
-25.61%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 BGSOL 兑换 AUD
A$214.7694
|1 BGSOL 兑换 GBP
￡104.6661
|1 BGSOL 兑换 EUR
€125.0556
|1 BGSOL 兑换 USD
$135.93
|1 BGSOL 兑换 MYR
RM599.4513
|1 BGSOL 兑换 TRY
₺4,956.0078
|1 BGSOL 兑换 JPY
¥20,125.7958
|1 BGSOL 兑换 RUB
₽12,100.4886
|1 BGSOL 兑换 INR
₹11,844.9402
|1 BGSOL 兑换 IDR
Rp2,228,360.2992
|1 BGSOL 兑换 PHP
₱7,775.196
|1 BGSOL 兑换 EGP
￡E.6,886.2138
|1 BGSOL 兑换 BRL
R$785.6754
|1 BGSOL 兑换 CAD
C$194.3799
|1 BGSOL 兑换 BDT
৳16,533.1659
|1 BGSOL 兑换 NGN
₦205,954.3395
|1 BGSOL 兑换 UAH
₴5,608.4718
|1 BGSOL 兑换 VES
Bs8,699.52
|1 BGSOL 兑换 PKR
Rs38,106.6162
|1 BGSOL 兑换 KZT
₸66,762.0195
|1 BGSOL 兑换 THB
฿4,586.2782
|1 BGSOL 兑换 TWD
NT$4,463.9412
|1 BGSOL 兑换 CHF
Fr119.6184
|1 BGSOL 兑换 HKD
HK$1,056.1761
|1 BGSOL 兑换 MAD
.د.م1,322.5989
|1 BGSOL 兑换 MXN
$2,759.379