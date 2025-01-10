Bitenium 价格 (BT)
今天 Bitenium (BT) 的实时价格为 0.00100073 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bitenium 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.57K USD
- Bitenium 当天价格变化为 +0.11%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Bitenium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Bitenium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000002298。
在过去60天内，Bitenium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000013878。
在过去90天内，Bitenium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000004682215253259。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.11%
|30天
|$ -0.0000002298
|-0.02%
|60天
|$ -0.0000013878
|-0.13%
|90天
|$ -0.0000004682215253259
|-0.04%
Bitenium 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.02%
+0.11%
+0.08%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Bitenium is the new AI Cryptocurrency Exchange. It allows to automate trading and take emotion out of the equation. Use expert tools without coding skills.
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|1 BT 兑换 AUD
A$0.0016111753
|1 BT 兑换 GBP
￡0.0008105913
|1 BT 兑换 EUR
€0.0009707081
|1 BT 兑换 USD
$0.00100073
|1 BT 兑换 MYR
RM0.0044932777
|1 BT 兑换 TRY
₺0.035425842
|1 BT 兑换 JPY
¥0.1581653765
|1 BT 兑换 RUB
₽0.1018242775
|1 BT 兑换 INR
₹0.08606278
|1 BT 兑换 IDR
Rp16.1408041919
|1 BT 兑换 PHP
₱0.0585026758
|1 BT 兑换 EGP
￡E.0.0505969088
|1 BT 兑换 BRL
R$0.0060544165
|1 BT 兑换 CAD
C$0.0014410512
|1 BT 兑换 BDT
৳0.1220690454
|1 BT 兑换 NGN
₦1.5515117774
|1 BT 兑换 UAH
₴0.0423108644
|1 BT 兑换 VES
Bs0.05303869
|1 BT 兑换 PKR
Rs0.2786732831
|1 BT 兑换 KZT
₸0.528085221
|1 BT 兑换 THB
฿0.0345652142
|1 BT 兑换 TWD
NT$0.0329740535
|1 BT 兑换 CHF
Fr0.0009106643
|1 BT 兑换 HKD
HK$0.0077856794
|1 BT 兑换 MAD
.د.م0.0100473292