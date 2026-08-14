Bitdealer 今日价格

Bitdealer (BIT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BIT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BIT。

Bitdealer 目前市值在 $ 102,890 排名第 #-，流通供应量为 284.29M BIT。过去 24 小时内，BIT 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03448635，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BIT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 7.29。

Bitdealer（BIT）市场信息

市值 $ 102.89K$ 102.89K $ 102.89K 成交量（24H） $ 7.29$ 7.29 $ 7.29 完全稀释市值 $ 361.92K$ 361.92K $ 361.92K 流通量 284.29M 284.29M 284.29M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Bitdealer 的当前市值为 $ 102.89K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.29。BIT 的流通量为 284.29M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 361.92K。