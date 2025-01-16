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BitDAO 价格 (BIT)

USD

BitDAO (BIT) 实时价格图表

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+1.70%(1D)

今天 BitDAO (BIT) 的价格

今天 BitDAO (BIT) 的实时价格为 1.094 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BIT 兑换 USD 的价格为实时更新。
BitDAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 51.39K USD
- BitDAO 当天价格变化为 +1.80%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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BitDAO (BIT) 价格表现 USD

今天内，BitDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01930443
在过去30天内，BitDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1367464992
在过去60天内，BitDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.5046998336
在过去90天内，BitDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4227764165123594

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.01930443+1.80%
30天$ -0.1367464992-12.49%
60天$ +0.5046998336+46.13%
90天$ +0.4227764165123594+62.99%

BitDAO (BIT) 价格分析

BitDAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.072
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$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 4.6
$ 4.6$ 4.6

+0.50%

+1.80%

-5.82%

BitDAO (BIT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 51.39K
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什么是BitDAO (BIT)

BitDAO is one of the world's largest DAOs (Decentralized Autonomous Organization). Our vision is open finance and a decentralized tokenized economy. ‌BitDAO is a protocol governed by BIT token holders. We welcome all individuals and communities to join us and contribute.

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BitDAO (BIT) 资源

官网

大家还在问：关于 BitDAO (BIT) 的其他问题

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BIT 兑换为当地货币

1 BIT 兑换 AUD
A$1.7504
1 BIT 兑换 GBP
0.88614
1 BIT 兑换 EUR
1.06118
1 BIT 兑换 USD
$1.094
1 BIT 兑换 MYR
RM4.923
1 BIT 兑换 TRY
38.77136
1 BIT 兑换 JPY
¥170.47802
1 BIT 兑换 RUB
112.20064
1 BIT 兑换 INR
94.71852
1 BIT 兑换 IDR
Rp17,934.42336
1 BIT 兑换 PHP
64.04276
1 BIT 兑换 EGP
￡E.55.10478
1 BIT 兑换 BRL
R$6.57494
1 BIT 兑换 CAD
C$1.56442
1 BIT 兑换 BDT
132.33024
1 BIT 兑换 NGN
1,701.3888
1 BIT 兑换 UAH
46.03552
1 BIT 兑换 VES
Bs59.076
1 BIT 兑换 PKR
Rs304.81028
1 BIT 兑换 KZT
577.61012
1 BIT 兑换 THB
฿37.84146
1 BIT 兑换 TWD
NT$36.00354
1 BIT 兑换 CHF
Fr0.99554
1 BIT 兑换 HKD
HK$8.51132
1 BIT 兑换 MAD
.د.م11.00564