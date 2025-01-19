Bitcoiva 价格 (BCA)
今天 Bitcoiva (BCA) 的实时价格为 6.47 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BCA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bitcoiva 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 287.51K USD
- Bitcoiva 当天价格变化为 -5.46%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Bitcoiva 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.374537951583979。
在过去30天内，Bitcoiva 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.0325473000。
在过去60天内，Bitcoiva 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0912522330。
在过去90天内，Bitcoiva 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.981001099578524。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.374537951583979
|-5.46%
|30天
|$ -1.0325473000
|-15.95%
|60天
|$ +0.0912522330
|+1.41%
|90天
|$ +1.981001099578524
|+44.13%
Bitcoiva 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.15%
-5.46%
+0.28%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Bitcoiva ( BCA ) is the global utility token backed by Bitcoiva Cryptocurrency Exchange. It is basically backbone of the Bitcoiva Eco-system. BCA token based on Ethereum Blockchain with supply of 21million.
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|1 BCA 兑换 AUD
A$10.4167
|1 BCA 兑换 GBP
￡5.3054
|1 BCA 兑换 EUR
€6.2759
|1 BCA 兑换 USD
$6.47
|1 BCA 兑换 MYR
RM29.115
|1 BCA 兑换 TRY
₺229.2321
|1 BCA 兑换 JPY
¥1,011.0669
|1 BCA 兑换 RUB
₽663.1103
|1 BCA 兑换 INR
₹560.1726
|1 BCA 兑换 IDR
Rp106,065.5568
|1 BCA 兑换 PHP
₱378.8185
|1 BCA 兑换 EGP
￡E.326.088
|1 BCA 兑换 BRL
R$39.467
|1 BCA 兑换 CAD
C$9.3168
|1 BCA 兑换 BDT
৳786.105
|1 BCA 兑换 NGN
₦10,077.8661
|1 BCA 兑换 UAH
₴272.4517
|1 BCA 兑换 VES
Bs349.38
|1 BCA 兑换 PKR
Rs1,803.7066
|1 BCA 兑换 KZT
₸3,434.1466
|1 BCA 兑换 THB
฿222.5033
|1 BCA 兑换 TWD
NT$212.7983
|1 BCA 兑换 CHF
Fr5.8877
|1 BCA 兑换 HKD
HK$50.3366
|1 BCA 兑换 MAD
.د.م64.9588