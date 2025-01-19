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Bitcoiva 价格 (BCA)

USD

Bitcoiva (BCA) 实时价格图表

$6.47
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-5.40%(1D)

今天 Bitcoiva (BCA) 的价格

今天 Bitcoiva (BCA) 的实时价格为 6.47 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BCA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bitcoiva 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 287.51K USD
- Bitcoiva 当天价格变化为 -5.46%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Bitcoiva (BCA) 价格表现 USD

今天内，Bitcoiva 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.374537951583979
在过去30天内，Bitcoiva 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.0325473000
在过去60天内，Bitcoiva 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0912522330
在过去90天内，Bitcoiva 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.981001099578524

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.374537951583979-5.46%
30天$ -1.0325473000-15.95%
60天$ +0.0912522330+1.41%
90天$ +1.981001099578524+44.13%

Bitcoiva (BCA) 价格分析

Bitcoiva 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 6.45
$ 6.45$ 6.45

$ 6.99
$ 6.99$ 6.99

$ 41.01
$ 41.01$ 41.01

-0.15%

-5.46%

+0.28%

Bitcoiva (BCA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 287.51K
$ 287.51K$ 287.51K

0.00
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什么是Bitcoiva (BCA)

Bitcoiva ( BCA ) is the global utility token backed by Bitcoiva Cryptocurrency Exchange. It is basically backbone of the Bitcoiva Eco-system. BCA token based on Ethereum Blockchain with supply of 21million.

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Bitcoiva (BCA) 资源

官网

大家还在问：关于 Bitcoiva (BCA) 的其他问题

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BCA 兑换为当地货币

1 BCA 兑换 AUD
A$10.4167
1 BCA 兑换 GBP
5.3054
1 BCA 兑换 EUR
6.2759
1 BCA 兑换 USD
$6.47
1 BCA 兑换 MYR
RM29.115
1 BCA 兑换 TRY
229.2321
1 BCA 兑换 JPY
¥1,011.0669
1 BCA 兑换 RUB
663.1103
1 BCA 兑换 INR
560.1726
1 BCA 兑换 IDR
Rp106,065.5568
1 BCA 兑换 PHP
378.8185
1 BCA 兑换 EGP
￡E.326.088
1 BCA 兑换 BRL
R$39.467
1 BCA 兑换 CAD
C$9.3168
1 BCA 兑换 BDT
786.105
1 BCA 兑换 NGN
10,077.8661
1 BCA 兑换 UAH
272.4517
1 BCA 兑换 VES
Bs349.38
1 BCA 兑换 PKR
Rs1,803.7066
1 BCA 兑换 KZT
3,434.1466
1 BCA 兑换 THB
฿222.5033
1 BCA 兑换 TWD
NT$212.7983
1 BCA 兑换 CHF
Fr5.8877
1 BCA 兑换 HKD
HK$50.3366
1 BCA 兑换 MAD
.د.م64.9588