BitcoinSoV 价格 (BSOV)
今天 BitcoinSoV (BSOV) 的实时价格为 0.01837533 USD。目前其市值为 $ 68.12K USD。BSOV 兑换 USD 的价格为实时更新。
BitcoinSoV 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.07 USD
- BitcoinSoV 当天价格变化为 -2.22%
- 其循环供应量为 3.71M USD
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今天内，BitcoinSoV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00041899255294422。
在过去30天内，BitcoinSoV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0022689104。
在过去60天内，BitcoinSoV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0040755655。
在过去90天内，BitcoinSoV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003551886998273245。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00041899255294422
|-2.22%
|30天
|$ -0.0022689104
|-12.34%
|60天
|$ -0.0040755655
|-22.17%
|90天
|$ -0.003551886998273245
|-16.19%
BitcoinSoV 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.12%
-2.22%
-5.15%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BitcoinSoV: A Proof of Work Decentralized, Fungible, Censorship Free, Deflationary Currency. Providing any one in the world with a true Store of Value protected from inflation. BitcoinSov is mined using a simple Keccak256 (Sha3) algorithm. There is No ICO, No Pre-mine, and No Governance. This allows for BSoV to be completely decentralized and fairly distributed. With each transfer of BSoV tokens, 1% of the total transaction is burned forever.
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|1 BSOV 兑换 AUD
A$0.0295842813
|1 BSOV 兑换 GBP
￡0.0148840173
|1 BSOV 兑换 EUR
€0.0178240701
|1 BSOV 兑换 USD
$0.01837533
|1 BSOV 兑换 MYR
RM0.0825052317
|1 BSOV 兑换 TRY
₺0.6512216952
|1 BSOV 兑换 JPY
¥2.8987083075
|1 BSOV 兑换 RUB
₽1.8630747087
|1 BSOV 兑换 INR
₹1.5789921069
|1 BSOV 兑换 IDR
Rp296.3762488299
|1 BSOV 兑换 PHP
₱1.0736705319
|1 BSOV 兑换 EGP
￡E.0.9288729315
|1 BSOV 兑换 BRL
R$0.1109869932
|1 BSOV 兑换 CAD
C$0.0264604752
|1 BSOV 兑换 BDT
৳2.2414227534
|1 BSOV 兑换 NGN
₦28.4446433334
|1 BSOV 兑换 UAH
₴0.7789302387
|1 BSOV 兑换 VES
Bs0.97389249
|1 BSOV 兑换 PKR
Rs5.1241445238
|1 BSOV 兑换 KZT
₸9.6610135008
|1 BSOV 兑换 THB
฿0.6356026647
|1 BSOV 兑换 TWD
NT$0.6058346301
|1 BSOV 兑换 CHF
Fr0.0167215503
|1 BSOV 兑换 HKD
HK$0.1429600674
|1 BSOV 兑换 MAD
.د.م0.1848558198