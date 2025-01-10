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BitcoinSoV 价格 (BSOV)

USD

BitcoinSoV (BSOV) 实时价格图表

$0.01837533
$0.01837533$0.01837533
-2.20%(1D)

今天 BitcoinSoV (BSOV) 的价格

今天 BitcoinSoV (BSOV) 的实时价格为 0.01837533 USD。目前其市值为 $ 68.12K USD。BSOV 兑换 USD 的价格为实时更新。
BitcoinSoV 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.07 USD
- BitcoinSoV 当天价格变化为 -2.22%
- 其循环供应量为 3.71M USD

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BitcoinSoV (BSOV) 价格表现 USD

今天内，BitcoinSoV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00041899255294422
在过去30天内，BitcoinSoV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0022689104
在过去60天内，BitcoinSoV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0040755655
在过去90天内，BitcoinSoV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003551886998273245

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00041899255294422-2.22%
30天$ -0.0022689104-12.34%
60天$ -0.0040755655-22.17%
90天$ -0.003551886998273245-16.19%

BitcoinSoV (BSOV) 价格分析

BitcoinSoV 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01789975
$ 0.01789975$ 0.01789975

$ 0.01880618
$ 0.01880618$ 0.01880618

$ 0.309388
$ 0.309388$ 0.309388

+0.12%

-2.22%

-5.15%

BitcoinSoV (BSOV) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 68.12K
$ 68.12K$ 68.12K

$ 0.07
$ 0.07$ 0.07

3.71M
3.71M 3.71M

什么是BitcoinSoV (BSOV)

BitcoinSoV: A Proof of Work Decentralized, Fungible, Censorship Free, Deflationary Currency. Providing any one in the world with a true Store of Value protected from inflation. BitcoinSov is mined using a simple Keccak256 (Sha3) algorithm. There is No ICO, No Pre-mine, and No Governance. This allows for BSoV to be completely decentralized and fairly distributed. With each transfer of BSoV tokens, 1% of the total transaction is burned forever.

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BitcoinSoV (BSOV) 资源

官网

大家还在问：关于 BitcoinSoV (BSOV) 的其他问题

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BSOV 兑换为当地货币

1 BSOV 兑换 AUD
A$0.0295842813
1 BSOV 兑换 GBP
0.0148840173
1 BSOV 兑换 EUR
0.0178240701
1 BSOV 兑换 USD
$0.01837533
1 BSOV 兑换 MYR
RM0.0825052317
1 BSOV 兑换 TRY
0.6512216952
1 BSOV 兑换 JPY
¥2.8987083075
1 BSOV 兑换 RUB
1.8630747087
1 BSOV 兑换 INR
1.5789921069
1 BSOV 兑换 IDR
Rp296.3762488299
1 BSOV 兑换 PHP
1.0736705319
1 BSOV 兑换 EGP
￡E.0.9288729315
1 BSOV 兑换 BRL
R$0.1109869932
1 BSOV 兑换 CAD
C$0.0264604752
1 BSOV 兑换 BDT
2.2414227534
1 BSOV 兑换 NGN
28.4446433334
1 BSOV 兑换 UAH
0.7789302387
1 BSOV 兑换 VES
Bs0.97389249
1 BSOV 兑换 PKR
Rs5.1241445238
1 BSOV 兑换 KZT
9.6610135008
1 BSOV 兑换 THB
฿0.6356026647
1 BSOV 兑换 TWD
NT$0.6058346301
1 BSOV 兑换 CHF
Fr0.0167215503
1 BSOV 兑换 HKD
HK$0.1429600674
1 BSOV 兑换 MAD
.د.م0.1848558198