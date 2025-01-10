BitcoinPoW 价格 (BTCW)
今天 BitcoinPoW (BTCW) 的实时价格为 0.03529749 USD。目前其市值为 $ 97.65K USD。BTCW 兑换 USD 的价格为实时更新。
BitcoinPoW 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.08K USD
- BitcoinPoW 当天价格变化为 -3.78%
- 其循环供应量为 2.76M USD
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今天内，BitcoinPoW 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00138803627435332。
在过去30天内，BitcoinPoW 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0024402813。
在过去60天内，BitcoinPoW 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0124545428。
在过去90天内，BitcoinPoW 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02488490944049679。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00138803627435332
|-3.78%
|30天
|$ +0.0024402813
|+6.91%
|60天
|$ -0.0124545428
|-35.28%
|90天
|$ -0.02488490944049679
|-41.34%
BitcoinPoW 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.52%
-3.78%
-27.89%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BitcoinPoW Brings Satoshi's vision back to life with a one node equals one vote system. This is accomplished by transitioning to a Proof-of-Work (PoW) Proof-of-Transactions (PoT) algorithm that does work using transactions. Mining pools are forced out of participation; this makes Bitcoin much more decentralized.
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|1 BTCW 兑换 AUD
A$0.0568289589
|1 BTCW 兑换 GBP
￡0.0285909669
|1 BTCW 兑换 EUR
€0.0342385653
|1 BTCW 兑换 USD
$0.03529749
|1 BTCW 兑换 MYR
RM0.1584857301
|1 BTCW 兑换 TRY
₺1.2509430456
|1 BTCW 兑换 JPY
¥5.5681790475
|1 BTCW 兑换 RUB
₽3.5788125111
|1 BTCW 兑换 INR
₹3.0331133157
|1 BTCW 兑换 IDR
Rp569.3142751347
|1 BTCW 兑换 PHP
₱2.0624323407
|1 BTCW 兑换 EGP
￡E.1.7842881195
|1 BTCW 兑换 BRL
R$0.2131968396
|1 BTCW 兑换 CAD
C$0.0508283856
|1 BTCW 兑换 BDT
৳4.3055878302
|1 BTCW 兑换 NGN
₦54.6398085702
|1 BTCW 兑换 UAH
₴1.4962606011
|1 BTCW 兑换 VES
Bs1.87076697
|1 BTCW 兑换 PKR
Rs9.8430580614
|1 BTCW 兑换 KZT
₸18.5580083424
|1 BTCW 兑换 THB
฿1.2209401791
|1 BTCW 兑换 TWD
NT$1.1637582453
|1 BTCW 兑换 CHF
Fr0.0321207159
|1 BTCW 兑换 HKD
HK$0.2746144722
|1 BTCW 兑换 MAD
.د.م0.3550927494