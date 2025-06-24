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Bitcoin Treasury Machine 价格 (BTM)

USD

Bitcoin Treasury Machine (BTM) 实时价格图表

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+7.20%(1D)

今天 Bitcoin Treasury Machine (BTM) 的价格

今天 Bitcoin Treasury Machine (BTM) 的实时价格为 0.00001196 USD。目前其市值为 $ 11.93K USD。BTM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bitcoin Treasury Machine 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Bitcoin Treasury Machine 当天价格变化为 +7.84%
- 其循环供应量为 998.16M USD

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Bitcoin Treasury Machine (BTM) 价格表现 USD

今天内，Bitcoin Treasury Machine 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Bitcoin Treasury Machine 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000016469
在过去60天内，Bitcoin Treasury Machine 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000017530
在过去90天内，Bitcoin Treasury Machine 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000001820835422859846

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+7.84%
30天$ -0.0000016469-13.77%
60天$ -0.0000017530-14.65%
90天$ -0.000001820835422859846-13.21%

Bitcoin Treasury Machine (BTM) 价格分析

Bitcoin Treasury Machine 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00001105
$ 0.00001105$ 0.00001105

$ 0.00001216
$ 0.00001216$ 0.00001216

$ 0.00201157
$ 0.00201157$ 0.00201157

-0.58%

+7.84%

-4.84%

Bitcoin Treasury Machine (BTM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 11.93K
$ 11.93K$ 11.93K

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998.16M
998.16M 998.16M

什么是Bitcoin Treasury Machine (BTM)

$BTM is a community-driven cryptocurrency focused on sustainability, rewards, and long-term value. Our ecosystem includes "BTC rewards, a deflationary with 5% fee model with 100% LP burned, and continuous development to drive adoption. By holding $BTM, users earn passive Bitcoin rewards, making it a unique way to grow your BTC holdings automatically. We are committed to transparency, security, and building a thriving DeFi ecosystem.

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Bitcoin Treasury Machine (BTM) 资源

官网

Bitcoin Treasury Machine（BTM）代币经济

了解 Bitcoin Treasury Machine（BTM）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 BTM 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Bitcoin Treasury Machine (BTM) 的其他问题

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BTM 兑换为当地货币

1 BTM 兑换 VND
0.3147274
1 BTM 兑换 AUD
A$0.0000182988
1 BTM 兑换 GBP
0.0000087308
1 BTM 兑换 EUR
0.0000102856
1 BTM 兑换 USD
$0.00001196
1 BTM 兑换 MYR
RM0.0000507104
1 BTM 兑换 TRY
0.0004740944
1 BTM 兑换 JPY
¥0.0017345588
1 BTM 兑换 RUB
0.000940654
1 BTM 兑换 INR
0.0010287992
1 BTM 兑换 IDR
Rp0.1960655424
1 BTM 兑换 KRW
0.0162499324
1 BTM 兑换 PHP
0.0006806436
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￡E.0.0005987176
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R$0.0000656604
1 BTM 兑换 CAD
C$0.0000163852
1 BTM 兑换 BDT
0.001461512
1 BTM 兑换 NGN
0.0185425448
1 BTM 兑换 UAH
0.0005007652
1 BTM 兑换 VES
Bs0.00123188
1 BTM 兑换 PKR
Rs0.003391856
1 BTM 兑换 KZT
0.0062421632
1 BTM 兑换 THB
฿0.0003907332
1 BTM 兑换 TWD
NT$0.00035282
1 BTM 兑换 AED
د.إ0.0000438932
1 BTM 兑换 CHF
Fr0.0000096876
1 BTM 兑换 HKD
HK$0.0000937664
1 BTM 兑换 MAD
.د.م0.000108238
1 BTM 兑换 MXN
$0.0002275988