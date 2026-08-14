Bitcoin on Rootstock 今日价格

Bitcoin on Rootstock (RBTC) 今日实时价格为 $ 63,435，过去 24 小时内变化了 0.54%。当前 RBTC 兑 USD 的汇率为 $ 63,435 每 RBTC。

Bitcoin on Rootstock 目前市值在 $ 13,375,002 排名第 #-，流通供应量为 210.85 RBTC。过去 24 小时内，RBTC 的交易价格在 $ 62,586（低点）和 $ 64,674（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 129,296，而历史最低价为 $ 3,194.57。

短期表现方面，RBTC 在过去一小时内波动了 +0.50%，过去7 天内波动了 -1.32%。过去一天，总交易量达到 $ 72.18K。

Bitcoin on Rootstock（RBTC）市场信息

市值 $ 13.38M$ 13.38M $ 13.38M 成交量（24H） $ 72.18K$ 72.18K $ 72.18K 完全稀释市值 $ 13.37M$ 13.37M $ 13.37M 流通量 210.85 210.85 210.85 总供应量 210.8458276765087 210.8458276765087 210.8458276765087

Bitcoin on Rootstock 的当前市值为 $ 13.38M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 72.18K。RBTC 的流通量为 210.85，总供应量是 210.8458276765087，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.37M。