Bitcoin on Katana（BTCK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 111,421 $ 111,421 $ 111,421 24H最低价 $ 114,482 $ 114,482 $ 114,482 24H最高价 24H最低价 $ 111,421$ 111,421 $ 111,421 24H最高价 $ 114,482$ 114,482 $ 114,482 历史最高 $ 125,460$ 125,460 $ 125,460 最低价 $ 104,346$ 104,346 $ 104,346 涨跌幅（1H） +0.04% 涨跌幅（1D） +2.62% 漲跌幅（7D） +5.10% 漲跌幅（7D） +5.10%

Bitcoin on Katana（BTCK）当前实时价格为 $114,421。过去 24 小时内，BTCK 的交易价格在 $ 111,421 至 $ 114,482 之间波动，市场活跃度显著。BTCK 的历史最高价为 $ 125,460，历史最低价为 $ 104,346。

从短期表现来看，BTCK 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.04%，过去 24 小时内变动为 +2.62%，过去 7 天内累计变动为 +5.10%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bitcoin on Katana（BTCK）市场信息

市值 $ 38.95M$ 38.95M $ 38.95M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 38.95M$ 38.95M $ 38.95M 流通量 340.28 340.28 340.28 总供应量 340.28382759 340.28382759 340.28382759

Bitcoin on Katana 的当前市值为 $ 38.95M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BTCK 的流通量为 340.28，总供应量是 340.28382759，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 38.95M。