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Bitcoin on Base 价格 (BTCB)

USD

Bitcoin on Base (BTCB) 实时价格图表

$0.727729
$0.727729$0.727729
+11.60%(1D)

今天 Bitcoin on Base (BTCB) 的价格

今天 Bitcoin on Base (BTCB) 的实时价格为 0.727729 USD。目前其市值为 $ 11.38M USD。BTCB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bitcoin on Base 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 195.06K USD
- Bitcoin on Base 当天价格变化为 +11.69%
- 其循环供应量为 15.63M USD

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Bitcoin on Base (BTCB) 价格表现 USD

今天内，Bitcoin on Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.076163
在过去30天内，Bitcoin on Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.9134798623
在过去60天内，Bitcoin on Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0881707723
在过去90天内，Bitcoin on Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.53990640219354398

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.076163+11.69%
30天$ +0.9134798623+125.52%
60天$ -0.0881707723-12.11%
90天$ +0.53990640219354398+287.46%

Bitcoin on Base (BTCB) 价格分析

Bitcoin on Base 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.640841
$ 0.640841$ 0.640841

$ 0.748992
$ 0.748992$ 0.748992

$ 0.977888
$ 0.977888$ 0.977888

-0.50%

+11.69%

+28.56%

Bitcoin on Base (BTCB) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 11.38M
$ 11.38M$ 11.38M

$ 195.06K
$ 195.06K$ 195.06K

15.63M
15.63M 15.63M

什么是Bitcoin on Base (BTCB)

$BTCB is the premier Blue Chip opportunity on Base, offering absolute digital scarcity and a store of value. There are only 15.84M tokens remaining post-burn.

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Bitcoin on Base (BTCB) 资源

官网

大家还在问：关于 Bitcoin on Base (BTCB) 的其他问题

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BTCB 兑换为当地货币

1 BTCB 兑换 AUD
A$1.1643664
1 BTCB 兑换 GBP
0.5821832
1 BTCB 兑换 EUR
0.69861984
1 BTCB 兑换 USD
$0.727729
1 BTCB 兑换 MYR
RM3.26022592
1 BTCB 兑换 TRY
25.70338828
1 BTCB 兑换 JPY
¥114.12973907
1 BTCB 兑换 RUB
80.04291271
1 BTCB 兑换 INR
62.39548446
1 BTCB 兑换 IDR
Rp11,737.56287287
1 BTCB 兑换 PHP
42.1355091
1 BTCB 兑换 EGP
￡E.36.93952404
1 BTCB 兑换 BRL
R$4.61380186
1 BTCB 兑换 CAD
C$1.04792976
1 BTCB 兑换 BDT
86.9636155
1 BTCB 兑换 NGN
1,126.50993742
1 BTCB 兑换 UAH
30.60828174
1 BTCB 兑换 VES
Bs37.114179
1 BTCB 兑换 PKR
Rs202.70891295
1 BTCB 兑换 KZT
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1 BTCB 兑换 THB
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1 BTCB 兑换 TWD
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1 BTCB 兑换 CHF
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