Bitcoin on Base 价格 (BTCB)
今天 Bitcoin on Base (BTCB) 的实时价格为 0.727729 USD。目前其市值为 $ 11.38M USD。BTCB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bitcoin on Base 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 195.06K USD
- Bitcoin on Base 当天价格变化为 +11.69%
- 其循环供应量为 15.63M USD
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今天内，Bitcoin on Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.076163。
在过去30天内，Bitcoin on Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.9134798623。
在过去60天内，Bitcoin on Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0881707723。
在过去90天内，Bitcoin on Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.53990640219354398。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.076163
|+11.69%
|30天
|$ +0.9134798623
|+125.52%
|60天
|$ -0.0881707723
|-12.11%
|90天
|$ +0.53990640219354398
|+287.46%
Bitcoin on Base 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.50%
+11.69%
+28.56%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$BTCB is the premier Blue Chip opportunity on Base, offering absolute digital scarcity and a store of value. There are only 15.84M tokens remaining post-burn.
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|1 BTCB 兑换 AUD
A$1.1643664
|1 BTCB 兑换 GBP
￡0.5821832
|1 BTCB 兑换 EUR
€0.69861984
|1 BTCB 兑换 USD
$0.727729
|1 BTCB 兑换 MYR
RM3.26022592
|1 BTCB 兑换 TRY
₺25.70338828
|1 BTCB 兑换 JPY
¥114.12973907
|1 BTCB 兑换 RUB
₽80.04291271
|1 BTCB 兑换 INR
₹62.39548446
|1 BTCB 兑换 IDR
Rp11,737.56287287
|1 BTCB 兑换 PHP
₱42.1355091
|1 BTCB 兑换 EGP
￡E.36.93952404
|1 BTCB 兑换 BRL
R$4.61380186
|1 BTCB 兑换 CAD
C$1.04792976
|1 BTCB 兑换 BDT
৳86.9636155
|1 BTCB 兑换 NGN
₦1,126.50993742
|1 BTCB 兑换 UAH
₴30.60828174
|1 BTCB 兑换 VES
Bs37.114179
|1 BTCB 兑换 PKR
Rs202.70891295
|1 BTCB 兑换 KZT
₸382.00678397
|1 BTCB 兑换 THB
฿24.93927283
|1 BTCB 兑换 TWD
NT$23.92045223
|1 BTCB 兑换 CHF
Fr0.6549561
|1 BTCB 兑换 HKD
HK$5.65445433
|1 BTCB 兑换 MAD
.د.م7.3500629